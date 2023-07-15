السبت 15 تموز 2023
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الرواشدة بطلا لبطولة عمان المفتوحة للجولف

الرواشدة بطلا لبطولة عمان المفتوحة للجولف
الرواشدة بطلا لبطولة عمان المفتوحة للجولف
ضرب النجم محمد الرواشدة موعدا جديدا مع الانجاز من خلال تتويجه بطلا لبطولة عمان المفتوحة  للجولف احدى جولات الدوري  الاردني ودخوله كرابع   لاعب اردني في التصنيف العالمي بعد كل من : شيرجو الكردي وحمزة سلمان وموسى شناعة وتسجيله لرقم جديد في البطولة والتي اختتمت فعالياتها مساء اليوم السبت على ملاعب نادي البشارات في غمدان بمشاركة 36 لاعب ولاعبة من جميع الفئات العمرية تنافسوا لحصد القاب خمسة فعاليات.اضافة اعلان

واكد رئيس الاتحاد الدكتور نضال المجالي على اهمية استمرار اقامة البطولات في عمان والعقبة معبرا عن اعتزازه بدخول الدوري الاردني ضمن التصنيف العالمي للهواة واعتماد نادي البشارت كملعب معتمد من قبل التصنيف العالمي للهواه ( WAGR)مؤكدا ان استراتيجية الاتحاد في نشر وتطوير رياضة الجولف تسير في الاتجاه الصحيح وقدم شكر اسرة الاتحاد لكل من نادي البشارات وشركة واحة أيلة ولجنة تطوير قطاع الناشئين وكوادر مديرية الامن العام وكل من وقف خلف انجاح برامج الاتحاد 

كما عبر مدير عام نادي البشارات للجولف السيد راجي البشارات عن سعادته باقامة البطولة على نادي البشارات واكد بان نادي البشارات سيكون داعما لبرامج الاتحاد الاردني للجولف وكافه نشاطاته التي ترمي الى تطوير ونشر رياضة الجولف في المملكة 

فيما عبر المدير الفني للمنتخب الوطني عامر راضي عن فخره  بدخول الرواشدة ضمن التصنيف العالمي للهواة كأول لاعب يفرزه الدوري الاردني ويدخل ضمن التصنيف مؤكدا ان جميع المشاركين ابطال وامامهم مستقبل كبير.

ورغم الاجواء الحارة كانت المنافسة اكثر سخونة بين جميع اللاعبين جاءت النتائج كمايلي :

فئة الاليت حقق محمد الرواشدة المركز الاول تلاه حمزة سلمان ثم سالم العبداللات 


فئة الكبار حقق اياد يونس المركز الاول ثم كريم برغوثي ثانيا تلاه جعفر حجاوي في المركز الثالث 

وفي فئة الاناث تحت 18 عام حققت ليليان فؤاد المركز الاول تلتها ميار الشوملي ثانيا ثم زينة قعدان 

فئة الذكور تحت 18 عام جاء مراد الرواشدة في المركز الاول تلاه يوسف قطاطشة ثانيا ثم سمعان عكروش ثالثا 
فئة تحت 10 سنوات حقق تاج عكروش المركز الاول تلاه احمد الرواشدة ثم جواد ابو محفوظ ثالثا

وقدم نادي البشارات جميع امكانياته لانجاح برامج البطولة فيما بذل نشامى مديرية الامن العام جهودا مميزة قبل واثناء البطولة وهم الملازم وسام غوادرة واسد الرواشدة وانس العمريين و محمد هاني 

وفي ختام البطولة تبادل اعضاء الاتحاد تتويج الفائزين وسط اجواء احتفالية انيقة
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