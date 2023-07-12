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الأربعاء 12 تموز 2023
3:08 م
الزوجي المختلط لكرة الطاولة يضمن تحقيق ميدالية بالدورة العربية
اللاعبان زيد أبو يمن وتيماء أبو يمن
عمان - الغد -
ضمن المنتخب الوطني للزوجي المختلط لكرة الطاولة والمكون من زيد أبو يمن وتيماء أبو يمن نيل ميدالية في دورة الألعاب العربية، بعد فوزه على المنتخب العراقي بنتيجة ٣-٠.
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