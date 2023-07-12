الزوجي المختلط لكرة الطاولة يضمن تحقيق ميدالية بالدورة العربية

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ضمن المنتخب الوطني للزوجي المختلط لكرة الطاولة والمكون من زيد أبو يمن وتيماء أبو يمن نيل ميدالية في دورة الألعاب العربية، بعد فوزه على المنتخب العراقي بنتيجة ٣-٠.