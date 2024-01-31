الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السائقون الأردنيون يساندون "النشامى" خلال مشاركتهم في رالي قطر

المتسابق شادي شعبان وملاحه سامر عيسى يدعمان المنتخب من قطر- (من المصدر)
المتسابق شادي شعبان وملاحه سامر عيسى يدعمان المنتخب من قطر- (من المصدر)
 ألقى فوز المنتخب الوطني في مباراته أمام العراق، و‏بلوغه دور الثمانية في بطولة كأس آسيا، بظلاله على ‏السائقين الأردنينن  المشاركين في رالي قطر الجولة الافتتاحية من ‏بطولة الشرق الأوسط للراليات الذي تنطلق منافساته الاحتفالية ‏اليوم، حيث عمت فرحة الفوز المشاركين الأردنيين في الرالي (عيسى أبو جاموس ‏وملاحه صقر الدعجة وحسام ‏سالم وملاحته ‏نانسي المجالي ‏وشادي شعبان وملاحه سامر عيسى وايهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة ‏وشاكر جويحان وملاحه  عطا الحمود).‏اضافة اعلان
ويتزامن موعد إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الطاجكي يوم غد مع موعد انطلاق منافسات الرالي في صحراء قطر، وهو ‏ما يشعرهم بالقلق على نتيجة المباراة.
وأعرب السائقون في تصريحات لـ:"الغد" عن فرحتهم الكبيرة بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره العراقي، متمنين له ‏‏الفوز على المنتخب الطاجيكي.
وقال المتسابق شادي شعبان: "فور وصولنا إلى العاصمة الدوحة، توجهنا فورا لمشاهدة مباراة ‏‏المنتخب الوطني أمام المنتخب العراقي، كان شعوري وملاحي سامر عيسى لا يوصف، وكنا نتابع المباراة بشغف كبير، والفوز رفع ‏‏من سقف الطموحات، ودفع الجمهور الأردني للتفاؤل بالوصول إلى الدور نصف النهائي، ومنتخبنا قادر يوم غد على الفوز أمام  طاجكستان والتأهل للدور نصف النهائي، وسيكون إنجازا جديدا للكرة الأردنية".‏
وأشار:" قام السائقون من الدول العربية بتهنئتنا خلال تواجدنا في مقر الرالي، وعاشت العاصمة القطرية، ليلة فرح أردنية في  ‏‏الأماكن كافة، خصوصا في سوق واقف،  ونتمنى أن يتأهل المنتخب الوطني للحصول على لقب البطولة، مع الأسف لا نستطيع متابعة ‏المباراة بسبب توقيتها الذي يتزامن مع منافسات الرالي، كما أتمنى أن يكون للسائقين ‏الأردنيين المشاركين في الرالي فرصة نيل ‏الألقاب، حيث إن تقدم المنتخب الوطني يضع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على إنجازات الرياضة ‏الأردنية بأنواعها كافة".‏
وقال بطل الراليات عيسى أبو جاموس: "سعداء جدا بما حققه المنتخب الوطني لكرة القدم، ونتمنى أن يحقق المزيد من الإنجازات، ‏‏والوصول إلى النهائيات ونيل اللقب، كانت الفرحة الأردنية في قطر كبيرة جدا، وشعورنا لا يوصف، وانطلقت احتفالات ‏‏عديدة في قطر وعمت الفرحة، وأشاد السائقون العرب والأردنيون المشاركون في رالي قطر، بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني، ‏‏كانت لحظات أكثر من رائعة، بعد أن تجاوز المنتخب الوطني المرحلة المهمة، ونأمل بأن يحقق نتيجة مرضية في الأدوار المقبلة، وبدورنا ‏‏كمشاركين في رالي قطر نتطلع إلى إثبات أنفسنا على منصة التتويج وتحقيق إنجاز جديد للرياضة الأردنية في ظل الأنشطة الرياضية ‏‏الكثيرة التي تستضيفها قطر، وسنتابع نتيجة المباراة كوننا لا نستطيع حضورها لخوضنا منافسات رالي قطر".‏
وقالت البطلة نانسي المجالي: "كانت مباراة المنتخب الوطني من أروع المباريات، كان نجوم المنتخب الوطني على قدر المسؤولية، ‏‏في تجاوز المنتخب العراقي، أتمنى أن يحقق المنتخب الوطني مراده ببلوغ الدور النهائي، سنخوض رالي قطر كأردنيين في رياضة ‏‏ثانية، وعلينا أن نحقف مزيدا من الإنجازات للرياضة الأردنية في المجالات كافة، وكلنا مع المنتخب".‏
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