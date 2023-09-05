الأربعاء 06 أيلول 2023
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"السباحة" يصدر تعليمات البطولة الصيفية المفتوحة الثانية

جانب من فعاليات بطولة صيفية سابقة للسباحة - (من المصدر)
جانب من فعاليات بطولة صيفية سابقة للسباحة - (من المصدر)
 ينظم اتحاد السباحة، البطولة الصيفية الثانية للفئات العمرية على المسبح الأولمبي (50م) في مدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 أيلول (سبتمبر) الحالي.اضافة اعلان
وتتضمن البطولة الصيفية، سباقات، 50م (ظهر وفراشة وحرة وصدر)، 100م (فراشة وحرة وصدر وظهر)، 200م (حرة وصدر وظهر ومتنوع وفراشة)، 400م (متنوع وحرة)، 800م (حرة)، حيث تمنح ميداليات للمراكز الثلاثة الأولى لكل سباق.
وتعتمد جميع الأرقام في البطولة الصيفية بإستخدام التوقيت الإلكتروني، وفي حال استخدام التوقيت اليدوي يتم اعتماد زمن السباح الأول بكل تصفية، ولغايات اعتماد الرقم يتم استخدام ثلاث ساعات، حيث يحق للحكم العام الجمع في السباقات واعتماد النتائج بطريقة نهائي بالزمن.
ويغلق باب التسجيل للبطولة في مقر الاتحاد عند الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 17 أيلول (سبتمبر) الحالي، بحيث تبلغ رسوم الاشتراك للسباحين (5 دنانير) للسباق.
ويتوجب على السباح التواجد في المكان المخصص عند معد السباقات قبل 10 دقائق من بداية كل سباق، ويفقد حقه في المشاركة من يتخلف عن ذلك، ويكون تقديم الاعتراض خلال 30 دقيقة من قبل السباح بعد انتهاء السباق إلى اللجنة المشرفة على البطولة، مرفقا بمبلغ 50 دينارا، ويرد المبلغ في حال صحة الاعتراض، علما بأن الكاميرات بأنواعها لا تعتبر أداة توثيق للاعتراض. 
وأكد "السباحة" في قائمة تعليماته، اعتماده فحص المنشطات في البطولة، بحيث سيتم اختيار عينات عشوائية للمشاركين، في الوقت الذي لا تشكل فيه النتائج المتحققة معيارا في عملية اختيار اللاعبين لتمثيل المنتخبات الوطنية.
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