الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
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"السباحة" يصدر تعليمات بطولة البراعم الشتوية

جانب من إحدى البطولات المحلية للسباحة التي جرت في وقت سابق - (من المصدر)
جانب من إحدى البطولات المحلية للسباحة التي جرت في وقت سابق - (من المصدر)
عمان – أصدر اتحاد السباحة، تعليمات بطولة البراعم الشتوية (مسبح 25م)، والتي تقام يوم الجمعة 16 من شهر شباط (فبراير) المقبل، في مسبح مجمع الأمير رعد بن زيد "المدينة الرياضية". اضافة اعلان
ووفقا للتعليمات، يسمح بمشاركة السباحين من مواليد العام 2015 وحتى العام 2018 في فئات، 25م فراشة، 50م حرة وظهر وفراشة وصدر، و100م ظهر وحرة وصدر.
ويشرف على إدارة فعاليات البطولة لجنة حكام مركزية، وتسجل الأرقام كافة، باستخدام التوقيت نصف الإلكتروني "التوقيت اليدوي"، كما يحق للحكم العام الجمع في السباقات، مع تأكيد  إمكانية إقامة السباق الواحد بأي عدد من المتسابقين.
وفتح "السباحة" باب التسجيل للبطولة الشتوية يوم أمس في مقره بـ"المسبح الأولمبي" من الساعة الثالثة مساء وحتى السادسة مساء وبشكل يومي ما عدا الجمعة، على أن يغلق باب التسجيل أمام المشاركين قبل 5 أيام (يوم الإثنين 12 من شباط (فبراير) المقبل)، علما بأن رسوم الاشتراك للسباق الواحد تبلغ 7 دنانير.
وطبقا لتعليمات البطولة، يحق لكل سباح أو سباحة المشاركة بأي عدد من السباقات، على أن يسبح حسب الفئة المحددة له، كما يتوجب على المشاركين التواجد في المكان المخصص عند معد السباقات قبل 20 دقيقة من بداية كل سباق، في الوقت الذي يتوجب فيه على كل سباح يشارك للمرة الأولى، إحضار شهادة ميلاد عند التسجيل لتثبيت تاريخ ميلاده. 
ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني للسباحة، أحرز 16 ميدالية ملونة في البطولة العربية الثانية للألعاب المائية، والتي استضافتها قطر مؤخرا، محتلا المركز السادس في الترتيب العام بين 16 دولة مشاركة، بقيادة المدربين الأميركي جاي بينير ورهف بقله ومحمد الردايدة.
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