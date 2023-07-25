"السباحة" يصدر تعليمات بطولة البراعم الصيفية

خالد تيسير العميري

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أصدر اتحاد السباحة، تعليمات بطولة البراعم الصيفية للسباحة على مسبح (50م)، والتي تقام يومي 4 و 5 من آب (أغسطس) المقبل في المسبح الأولمبي بمدينة الحسين للشباب.ويشرف على البطولة لجنة حكام مركزية، بحيث تسجل جميع الأرقام في البطولة باستخدام التوقيت الإلكتروني (التوقيت اليدوي)، ويحق للحكم العام الجمع في السباقات، ويمكن أن يقام السباق بأي عدد من المتسابقين.وفتح "السباحة" باب التسجيل للبطولة الصيفية أول من أمس، اعتبارا من الساعة 3 وحتى 7 مساء في مقره، على أن يغلق باب التسجيل عند الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، الأول من آب (أغسطس) المقبل.ويحق لكل سباح في سباقات الفئات العمرية، المشاركة بأي عدد من السباقات، على أن يسبح ضمن الفئات المحددة، وهي 50م حرة وصدر وظهر وفراشة، 100م ظهر وحرة وصدر.وطبقا للتعليمات، يتوجب على المشاركين التواجد في المكان المخصص عند معد السباقات قبل 20 دقيقة من بداية السباق.إلى ذلك، يشارك المنتخب الأردني للسباحة في النسخة العشرين من بطولة العالم للألعاب المائية "فوكوكا اليابان 2023"، والمقامة منافساتها حاليا في جزيرة كيوشو، وتستمر حتى 30 تموز (يوليو) الحالي.ويضم وفد المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم، كلا من: المدرب الياباني سوغورو من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، ومعالجة المنتخب دينا التوبه والسباحين: عمرو الور، محمد البدور، تارا العالول، مريم مثقال.ويعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباحة، اليوم، بحضور ممثلي أكثر من 200 دولة، وذلك على هامش بطولة العالم المقامة في فوكوكا.