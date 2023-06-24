"السباحة" ينظم البطولة الصيفية المفتوحة الأولى للفئات في تموز

خالد تيسير العميري

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ينظم اتحاد السباحة، البطولة الصيفية المفتوحة الأولى للفئات على المسبح الأولمبي 50 م، في الفترة من 13 إلى 16 تموز (يوليو) المقبل.وتشمل فعاليات البطولة، سباقات: 50 م حرة إناث/ذكور وصدر وظهر وفراشة، 100 م صدر وظهر وحرة وفراشة، 200 م متنوع وصدر وحرة وفراشة وظهر، 400 م متنوع وحرة، 800 م حرة، 1500 م حرة.وأعلن اتحاد السباحة عن فتح باب التسجيل أمس في مقره، من الساعة 12 ظهرا ولغاية الساعة 7 مساء من كل يوم عمل، أو من خلال التسجيل الإلكتروني، وبرسوم تبلغ 5 دنانير عن السباق الواحد، على أن يغلق باب التسجيل يوم 8 من تموز (يوليو) المقبل. وطبقا لتعليمات البطولة، تعتمد جميع الأرقام في البطولة باستخدام التوقيت الإلكتروني، وفي حال استخدام التوقيت اليدوي، فإنه يتم اعتماد زمن السباح الأول في كل تصفية ولغايات اعتماد الرقم، يتم استخدام ثلاث ساعات. كما يحق للحكم العام الجمع في السباقات واعتماد النتائج بطريقة "نهائي بالزمن" خلال البطولة، ويمكن أن يقام السباق بأي عدد من المتسابقين، حيث يتوجب على السباح التواجد في المكان المخصص عند معد السباقات قبل 10 دقائق من بداية كل سباق، ويفقد حقه في المشاركة من يتخلف عن التواجد ضمن المدة الزمنية المقررة.وسيتم اعتماد فحص المنشطات في البطولة، علما بأنه سيتم اختيار عينات عشوائية للمشاركين، كما سيتم اعتماد تعليمات القانون الدولي للسباحة بخصوص الشروط والمواصفات الفنية لبدلة السباحة، علما بأنه سيتم اعتماد نتائج البطولة لاختيار عناصر المنتخب الوطني للموسم الحالي 2023.