"السباحة" يواصل حصد الميداليات في الدورة العربية

اتحاد الإعلام الرياضي

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واصل المنتخب الوطني للسباحة حصد الميداليات الملونة للأردن في دورة الألعاب العربية الجزائر 2023، وذلك بعد إضافة ميدالية ذهبية جديدة وفضيتين في المنافسات التي جرت بمدينة وهران.ونجح سباح المنتخب الوطني عماد زبن بالفوز بالميدالية الذهبية في سباق 50 مترا حرة بزمن قدره 23:59 ثانية، وجاءت الميداليتان الفضيتان الجديدتان عبر محمد البدور في سباق 50 مترا حرة بزمن قدره 23:61 ثانية، وليث صباح في سباق 50 مترا ظهر بزمن قدره 27:18 ثانية.عشيش وأبو جاجة يضمنان ميداليتينوضمن الملاكمان حسين عشيش ومحمد أبو جاجة الفوز بميداليتين بدورة الألعاب العربية، وذلك بعد بلوغهما الدور نصف النهائي في منافسات الملاكمة التي تقام منافساتها في المركز العسكري بن عكنون بالجزائر العاصمة.وتغلب عشيش على الجزائري يوسف النموشي في وزن تحت 80 كغم، فيما تجاوز أبو جاجة محطة العراقي جعفر علي في وزن تحت 60 كغم.منتخب الريشة الطائرة يواصل نجاحهوفي منافسات الريشة الطائرة، ضمن لاعب المنتخب الوطني بهاء الشنيك الفوز بميدالية بعد بلوغه الدور نصف النهائي في مسابقة فردي الرجال بتغلبه على السوري أحمد الجلاد بنتيجة 2-1.وتمكنت لاعبتا المنتخب الوطني للريشة الطائرة مرح عمر ومريم أبو عرة من بلوغ الدور نصف النهائي لفردي السيدات وضمنتا الفوز بميدالية لكل منهما.وتفوقت عمر في الدور ربع النهائي على الجزائرية ليندا مزري بنتيجة 2-0، وأبو عرة على الجزائرية هالة بوخساني 2-0.أبو السعود وحبيب والداود يتأهلون إلى نهائيات "الجمباز"وتأهل لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود إلى نهائيات جهاز حصان المقابض بمجموع 14:800 نقطة، وبلغ لاعب المنتخب الوطني أحمد حبيب نفس النهائيات في الدورة العربية بمجموع 13:300 نقطة، وتأهلت لاعبة المنتخب الوطني للجمباز ربى الداود لنهائيات جهاز حصان القفز بمجموع 13:233 نقطة.بداية ناجحة لـ"طائرة الرجال"وسجل المنتخب الوطني للكرة الطائرة بداية ناجحة في دورة الألعاب العربية بفوزه على شقيقه الفلسطيني بنتيجة 3-0 بواقع (25-19، 25-21، 25-21) في المباراة التي جرت في صالة حرشة حسان بالجزائر العاصمة.وتلقى المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات خسارته الثانية في الدورة العربية والتي جاءت على يد نظيره الجزائري بنتيجة 0-3 بواقع (12-25، 8-25، 8-25)، في اللقاء الذي جرى على صالة حرشة حسان في الجزائر العاصمة.خسارة منتخب اليد أمام السعوديةتعرض المنتخب الوطني لكرة اليد للرجال لخسارته الثانية في دورة الألعاب العربية وجاءت أمام المنتخب السعودي بنتيجة (28-18) والشوط الأول (18-8) والتي أقيمت في صالة قصر الرياضة (حمو بوتيليس) في مدينة وهران.منافسات اليومويبدأ المنتخب الوطني لكرة الطاولة للرجال والسيدات مشاركتهما في الدورة العربية اليوم في مدينة تيبازة، وجاء المنتخب الوطني للرجال في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الجزائر والبحرين والعراق وفلسطين.ويمثل المنتخب الوطني في هذه المسابقة كل من اللاعبين واللاعبات: زيد أبو يمن وزياد الدميسي وحسن الحوراني وخالد خضر، وبتول خضر وزينة صدقة وتيماء أبو يمن وريناد الحسيني وميرا هاشم.ويستهل المنتخب الوطني للمصارعة مشاركته في الدورة اليوم ايضا، وسيدشن المنتخب الوطني للمبارزة مشاركته في الدورة اليوم، حيث يمثل المنتخب 13 لاعبا ولاعبة هم: عبدالله طحلة وأسامة المصري وأحمد العماوي واياد عودة وقصي حبوب وإياس الزمر وفارس أبو طوق وليمار الزمر وشهد الكلوب وبانا الخطاطبة ورؤى المجالي وزين بسيسة ودينا المنسي.وتبدأ لاعبتا المنتخب الوطني للشطرنج للسيدات غيداء العطار وربى القضاة مشاركتهما بالدورة اليوم من خلال منافسات الشطرنج السريع.في كرة الطائرة للرجال يخوض منتخبنا الوطني مواجهته الثالثة في الدور التمهيدي بملاقاة المنتخب الجزائري المضيف عند الساعة 7 مساء على صالة حرشة حسان في العاصمة الجزائر.ولدى السيدات يسعى المنتخب الوطني للكرة الطائرة لتحقيق فوزه الأول في الدور التمهيدي في مواجهة نظيره القطري.ويواصل لاعبو المنتخبات الوطنية في منافسات الملاكمة والريشة الطائرة والجمباز مشوارهم اليوم في الدورة العربية.