الأحد 16 تموز 2023
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السباحون يحطمون الأرقام القياسية في البطولة الصيفية

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أرشيفية
  اختتمت أمس فعاليات البطولة الصيفية المفتوحة الأولى للفئات العمرية، والتي أقيمت منافساتها على المسبح الأولمبي (50م)، بمشاركة 295 سباحا وسباحة.
ونجحت السباحة سارة خريس، بتحطيم رقم فئة جديد في سباق (50م صدر إناث/ فئة 7) بزمن 43:42 ثانية متخطية بالأفضلية السباحة مرح الدكن بزمن 45:46 ثانية، علما بأن الزمن القديم كان مسجلا باسم السباحة لين العبداللات 45:74 ثانية.اضافة اعلان
بدورها، تمكنت السباحة لين العبداللات، من تحطيم رقم فئة جديد في سباق (50م صدر إناث/ فئة 5) بزمن 38:47 ثانية، لتتجاوز بذلك الرقم السابق المسجل باسم السباحة مريم مثقال، وبزمن 40:10 ثانية.
وحطم السباح جاد البرغوثي، رقم فئة جديدا في سباق (50م فراشة ذكور/ فئة 7) بزمن 34:43 ثانية، علما بأن الزمن القديم كان مسجلا باسم السباح عدنان العبداللات، بزمن  36:46 ثانية، كما حقق البرغوثي رقم فئة جديد في سباق (100م حرة ذكور/ فئة 7) بزمن 1:13:58 دقيقة، علما بأن الزمن القديم كان مسجلا بإسم السباح كرم غياضة بزمن 1:15:82 دقيقة.
كما تمكنت السباحة سيرينا مهيار، من تحطيم رقم فئة جديد في سباق (100م حرة إناث/ فئة 6) بزمن 1:10:57 دقيقة، علما بأن الزمن القديم كان مسجلا باسم السباحة سينثيا السوسي بزمن 1:13:40 دقيقة، فيما نجحت السباحة مرح الدكن بتحطيم رقم فئة جديد في سباق (100م صدر إناث/ فئة 7) بزمن 1.36.59 دقيقة، وسط منافسة قوية من السباحة سارة خريس، والتي حطمت الرقم بالسباق نفسه وبزمن 1.36.72 دقيقة، إلا أن الأفضلية كانت للسباحة مرح الدكن، علما بأن الرقم القديم كان مسجلا باسم السباحة سحاب الخضرا بزمن 1.41.92 دقيقة.
وتناوب رئيس اتحاد السباحة نضال القريوتي، وعضو مجلس الإدارة عمر عباسي، وأمين الصندوق ماهر الكردي، وأمين السر معاذ البدور، والدكتور علي النوايسه رئيس الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني، على تتويج الفائزين بالمراكز الأولى، حيث من المقرر أن يتم اعتماد نتائج البطولة، لاختيار عناصر المنتخب الوطني للموسم الحالي 2023.
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