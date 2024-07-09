"السباح" يبحث عن راع لمباراة اعتزاله بين الوحدات والعقبة

مهند جويلس

يبحث لاعب فريق شباب العقبة لكرة القدم عيسى السباح، عن راع لحفل ومباراة اعتزاله اللعبة، بعد أن قرر مؤخرا تعليق حذائه عقب مسيرة استمرت لأكثر من 20 عاما بين الميادين، تخللتها الكثير من النجاحات والإنجازات على الصعيد الشخصي.

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وأكد السباح في معرض رده على استفسارات "الغد"، أنه يبحث مع عدد من الأشخاص عن تأمين شركات راعية للحدث، مبينا أنه يعتمد على محبي ناديه السابق الوحدات، والذي قضى بين جدرانه أفضل أعوام حياته الكروية حسب وصفه.



وأضاف: "نأمل بأن تسير الأمور بأفضل طريقة مع وجود بعض الصعوبات في تأمين أشخاص وشركات للمساهمة في دعمي بآخر يوم لي كلاعب، وأشكر اتحاد الكرة على توفير ملعب لإقامة اللقاء ومخاطبة التلفزيون لنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة الرياضية".



وحدد السباح يوم الجمعة الموافق 19 من شهر تموز (يوليو) الحالي، موعدا لإقامة مباراة اعتزاله بين شباب العقبة وفريقه الأم الوحدات على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، مع تأكيده أن اختيار الفريقين للمشاركة في مهرجان اعتزاله، نظرا لقضائه في الناديين أطول فترة زمنية في عمره الكروي.



وذكر اللاعب البالغ من العمر 38 عاما، أن تقدمه في العمر واقتناعه بما تحقق في مسيرته الكروية، دفعاه للتفكير مليا في قرار الاعتزال عقب نهاية الموسم مؤخرا، مفيدا بأن نادي شباب العقبة تشاور معه مؤخرا من أجل الاستمرار لموسم آخر، من دون أن يعود عن قراره، رغم إشارته إلى أنه قادر على العطاء داخل المستطيل الأخضر.



وواصل: "لكل بداية نهاية، وقررت أن أضع حدا لمسيرتي بعد 5 أعوام قضيتها بين جدران نادي شباب العقبة، والذي شعرت فيه منذ اللحظة الأولى بأنني واحد من أبنائه، ويتمتع النادي بالروح الأخوية والأسرية، وهو ما جعل الفريق رقما صعبا في دوري المحترفين بالسنوات الأخيرة".



ولفت السباح إلى أنه ينوي التوجه لعالم التدريب في الفترة المقبلة، بعد حصوله على شهادات التدريب أثناء لعبه وصولا لشهادة التدريب A، موضحا أنه لا توجد جهة معينة حتى اللحظة اتفق معها من أجل الإشراف عليها، وأن هذا الأمر سيفكر فيه بعد مباراة الاعتزال.



وتابع: "كانت آخر مباراة رسمية لي مع شباب العقبة أمام الوحدات، وحظيت بوداع مميز من لاعبي الوحدات، وأتمنى أن أكون وفقت في مسيرتي وخدمة الفرق التي مثلتها، وقد يشهد مهرجان الاعتزال إقامة مباراة مصغرة لقدامى الوحدات بانتظار تحديد الطرف الآخر".



ومثل السباح المنتخب الوطني في مباراتين دوليتين، حيث كان شارك بصفة أساسية أمام العراق في مباراة ودية أقيمت في عمان بالعام 2007، وانتهت بالتعادل السلبي، فيما شارك كبديل في لقاء ودي أمام منتخب كولومبيا في العام 2014، والتي أقيمت في الأرجنتين وانتهت بخسارة المنتخب الوطني بثلاثية نظيفة.



وحصل عيسى على 22 بطولة محلية مع فريق الوحدات موزعة بين مسابقات الدوري والكأس والسوبر والدرع، ومثل فرق النهضة والجيل والطائي بدوري الدرجة الأولى السعودي في سنوات سابقة، إلى جانب فرق الرمثا وشباب الأردن واليرموك على الصعيد المحلي.



ويجد اللاعب الأردني عادة، صعوبة في تأمين شركات خاصة ورجال أعمال لرعاية مباراة اعتزاله، حيث شهدت الفترات الماضية محاولات من قبل لاعبين قرروا إنهاء مسيرتهم الكروية، من أجل تأمين رعاة من دون تحقيق الفائدة المطلوبة ماديا ومعنويا.