السرحان: مؤشرات الموسم المقبل صعبة وتحتاج وقفة من الحكومة

يحيى قطيشات

اضافة اعلان

عمان – أكد رئيس نادي مغير السرحان عبد الله السرحان، أن المؤشرات للموسم الكروي المقبل على أندية المحترفين، صعبة للغاية، وتحتاج إلى وقفة صادقة من الحكومة، في ظل الأوضاع المالية التي عصفت بالأندية خلال الموسم الحالي، وأثرت على منظومة الكرة الأردنية ولعبت دورا في تذبذب المستويات الفنية.وأضاف في حديثه لـ"الغد"، أن تأخير الموسم الحالي لأشهر، وعدم وجود شركة راعية لمنافسات دوري المحترفين، والتوقفات الطويلة خصوصا خارج أيام الفيفا، ساهمت في المعاناة الكبيرة للأندية، الأمر الذي يضرب قدراتها المالية، ويضاعف من همومها، ويرفع قيمة مطالب اللاعبين والمدربين، في ظل امتداد الموسم الكروي لفترة زادت على عام".وبين أن اتحاد كرة القدم أعلن قبل بداية الموسم وخلال الاجتماع الذي استضافه نادي الحسين إربد قبل بطولة الدرع، عن تخصيص مبلغ كبير لدعم الأندية في البطولة، لكن ذلك لم يتحقق على الرغم من إقامة بطولة الدرع بنظام المرحلة الواحدة ولعب كل فريق 11 مباراة.وتمنى السرحان أن يعلن اتحاد الكرة، عن أجندة الموسم المقبل بشكل واضح وكامل وبتواريخ محددة، إضافة إلى إيجاد شركة راعية لدوري المحترفين تساهم في جزء من الأعباء المالية على الأندية، في تجهيز الفريق وتأمين احتياجاته للظهور بمستوى فني مميز يساعد في إفراز دوري قوي.وتطرق السرحان، إلى خلوة اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي أندية المحترفين قبل فترة، قائلا: "ذهبت الأندية للاجتماع بقلوب مفتوحة لمناقشة واقع الحال للكرة الأردنية، والتحديات التي تواجه المنظومة، تمهيدا لإطلاق استراتيجية الاتحاد لكرة القدم الأردنية خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن الأندية تفاجأت بطرح الاتحاد الواضح بتقليص عدد أندية المحترفين اعتبارا من الموسم بعد المقبل إلى عشرة فرق، بهبوط 4 فرق، وإقامة منافسات الدوري على ثلاث مراحل، وهذا الموضوع تم رفضه بإجماع رؤساء الأندية خلال اجتماعهم الأخير، بضيافة رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار الحوامدة.وبين السرحان أن هذا النظام الجديد لا يطبق في اتحادات الكرة العالمية باستثناء اتحاد واحد، متمنيا على اتحاد الكرة الإبقاء على النظام الحالي، متوقعا أن تزيد معاناة الأندية بعد اجتماع لجنة أوضاع اللاعبين خلال الأيام المقبلة، في ظل الشكاوى من اللاعبين والأجهزة الفنية على الأندية، وهذا أمر قد يرفع عدد الأندية المحرومة من التعاقد خلال الموسم المقبل، وهذا قد يجبر إدارات الأندية على الاحتفاظ بمجموعة من اللاعبين الحاليين في ظل عدم القدرة على استقطاب لاعبين جدد.وأكد أن الظروف المالية أثرت على المستوى الفني لفريق مغير السرحان، والذي تمكن من الاحتفاظ بمقعده في دوري المحترفين بعد فوزه المهم على فريق السلط في منافسات الأسبوع الأخير، مؤكدا أن الإدارة تنتظر الأيام المقبلة وتحديد مواعيد انطلاق البطولات، للبدء بمناقشة أمور الفريق والتجديد للجهاز الفني بقيادة خالد الدبوبي واللاعبين، مقدرا الوقفة الصادقة من محبي الفريق والمشجعين، إضافة الى أبناء المنظفة.وتمنى السرحان في ختام حديثه، التوفيق لمنتخب النشامى في مباراته المهمة أمام منتخب طاجيكستان يوم غد، ضمن منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة، مضيفا، أن جهود سمو الأمير علي بن الحسين في دعم المنتخب تجلت في حصوله على المركز الثاني بكأس آسيا 2023، والآمال كبيرة في التواجد بالمونديال المقبل.