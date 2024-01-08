الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السعودية تستضيف بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة

فريق الأرثوذكسي الحاصل على لقب الدوري لموسم 2023 - (الغد)
فريق الأرثوذكسي الحاصل على لقب الدوري لموسم 2023 - (الغد)
 قرر الاتحاد العربي لكرة الطاولة، الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا له، إقامة بطولة الأندية العربية للرجال والسيدات في مدينة جدة السعودية خلال شهر آذار (مارس) المقبل.اضافة اعلان
وجاءت إقامة البطولة في السعودية بعد تعذر إقامتها في لبنان بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي، في الوقت الذي ينتظر فيه أن تبدأ الأمانة العامة للاتحاد العربي في توجيه الدعوات إلى الاتحادات الأعضاء لتسمية ممثليها من الأندية في هذا الاستحقاق العربي الكبير.
وينتظر أن يوجه الاتحاد الأردني الدعوة الرسمية حال تسلمها إلى ناديي الأرثوذكسي ومدينة الحسين للشباب، الحاصلين على المركزين الأول والثاني في بطولة الدوري التي اختتمت مؤخرا، وكذلك دعوة ناديي حمادة والأرثوذكسي للمشاركة في مسابقة السيدات، حيث حقق فريق حمادة المركز الأول في بطولة الدوري، بينما نال فريق الأرثوذكسي المركز الثاني.
وعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي للاتحاد العربي، في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة خليل المهندي رئيس الاتحاد، ومثل الأردن فيه رئيس الاتحاد طارق الزعبي وأمين السر الدكتور عمر الجعافرة، وحضره 19 دولة، وذلك على هامش نهائيات جولات المحترفين وبطولات مؤسسة كرة الطاولة العالمية المجمعة، التي تستضيفها قطر وتستمر حتى 25 الحالي.
كما تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات المهمة، أبرزها الموافقة على طلب المغرب استضافة بطولة المنتخبات العربية في العام 2025، كما وافقت الجمعية العمومية على تزكية الدكتور عبدالله البار رئيس الاتحاد السعودي لمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي عن منطقة الخليج العربي بالتوافق بين الأعضاء.
وحث الاتحاد العربي الاتحادات العربية كافة على المشاركة بدورة الشارقة للأندية العربية للسيدات لكرة الطاولة في نسختها المقبلة، التي تقام خلال شهر شباط (فبراير) المقبل.
وكان اتحاد غرب آسيا ومقره العاصمة عمان، قد جدد الثقة برئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي رئيسا لاتحاد غرب آسيا في الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الاتحاد، والدور المميز الذي قام به الاتحاد الأردني باستضافة العديد من البطولات الرسمية التي يشرف عليها اتحاد غرب آسيا.
وقرر اتحاد غرب آسيا إقامة تصفيات الرجال والسيدات خلال الفترة من 6 ولغاية 8 آذار (مارس) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ويذكر أن النسخة الأخيرة من التصفيات التأهيلية للأولمبياد قد جرت في العاصمة عمان مطلع العام 2020، وشهدت تأهل لاعب المنتخب السعودي علي الخضراوي، ولاعبة المنتخب السوري هند ظاظا إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
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