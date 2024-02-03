السعودية تشارك في البطولة العربية لـ"يد الناشئين" بعمان

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أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد عن مشاركة المنتخب السعودي في البطولة العربية لمنتخبات الناشئين الحادية عشرة، والتي تقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 2 ولغاية 10 آذار (مارس) المقبل، وقبل ذلك أعلن الاتحاد العربي عن مشاركة المنتخب الوطني الأردني.وينتظر أن تعلن العديد من المنتخبات العربية عن مشاركتها في هذه البطولة نظرا لأهميتها وتوقيتها الذي يتناسب مع المنتخبات، خصوصا وأن تسبق موعد البطولة الآسيوية التي تقام في إيران أواخر شهر آب (أغسطس) المقبل.وبدأ الاتحاد الأردني من اتخاذ الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة باستضافة البطولة، حيث ينتظر أن يعلن الاتحاد في غضون الأيام المقبلة عن اللجان العاملة، والتي ستقوم باستقبال الوفود المشاركة، وتجهيز صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، التي ستقام عليها كافة اللقاءات، واختيار الفنادق التي ستقيم فيها المنتخبات واللجنة الفنية والحكام، الذين سيتولون ادارة منافسات البطولة.إلى ذلك يواصل المنتخب الوطني من تحضيراته المكثفة لخوض منافساتت البطولة، وذلك ضمن برنامج الإعداد الذي يشرف عليه المدير الفني مهند المنسي ومساعده صدام أبو رمان، حيث التركيز ينصب على الجوانب الفنية والبدنية، إضافة إلى خوض سلسلة من اللقاءات الودية مع منتخبي الرجال والشباب، حيث يعول الجهاز الفني كثيرا على اللقاءات الودية، خصوصا وان قوية وتأخذ الطابع التنافسي الرسمي.كما ينتظر أن برنامج الإعداد في الأيام المقبلة تكثيف الوحدات التدريبية، وصولا بالفريق إلى الجاهزية الكاملة قبل الدخول في الموعد الرسمي لمنافسات البطولة، كما ينتظر أن يسمي الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستمثل الأردن في هذا الاستحقاق المهم، والذي يأتي ضمن اهتمامات الاتحاد في تشكيل المنتخب الوطني واعداده بالصورة القوية والمثالية، حيث أن أغلب اللاعبين سينضمون في المراحل المقبلة إلى صفوف المنتخب الوطني للرجال، والذي سيتكون من اللاعبين (الشباب والناشئين)، والذي سيمثلون الأردن في البطولة الآسيوية (تصفيات كأس العالم) التي تقام مطلع العانم 2026 حسب ما أعلن عنه الاتحاد في وقت سابق.وكان المنتخب الوطني للناشئين قد ظهر بصورة جيدة في مشاركته الأخيرة بالبطولة العربية التي أقيمت في تونس، حيث عززت هذه المشاركة من ثقة الاتحاد بالفريق ومواصلة الاهتمام به.