الأحد 16 تموز 2023
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"السعيد" تستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة

"السعيد" تستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة
"السعيد" تستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة
عمان - الغد - استقبل الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية، رنا نظمي السعيد، اليوم الأحد، دولت ترليخانوف، رئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصارعة و زامل الشهراني عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي و عزيز بوكمال، رئيس الاتحاد العربي للمصارعة و كاث رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي و كوجي فوكودا رئيس الاتحاد الياباني.اضافة اعلان
وجاء هذا اللقاء والذي حضره كذلك محمد العواملة رئيس الاتحاد الأردني للمصارعة ونائبه  عبدالله قطيشات بالتزامن مع استضافة العاصمة الأردنية عمان لمنافسات بطولة آسيا تحت ١٥ وتحت ٢٠ عاماً.

ورحبت السيدة رنا نظمي السعيد بضيوف الأردن وأكدت على أهمية استضافة بطولة آسيا وحرص اللجنة الأولمبية الأردنية طيلة الأسابيع الماضية على انجاح البطولة والعمل سوياً مع الاتحاد الأردني للمصارعة.

وأشارت "السعيد" إلى أن الأردن يسعى دائماً لاستضافة الأحداث الرياضية لما يتميز به الأردن من سمعة مميزة في الاستضافات الرياضية المختلفة.

كما أكدت السعيد إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الأردن والاتحادات الخاصة برياضة المصارعة كالاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية من أجل تعزيز وتطوير رياضة المصارعة على مختلف المستويات.
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