الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السعيد: فخورون بإنجازات لاعبينا في دورة الألعاب الآسيوية

رنا السعيد
الأمين العام للجنة الأولمبية رنا السعيد
عمان - الغد - قالت الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد على صفحتها الخاصة "فيسبوك": " فخورة بإنجازات لاعباتنا ولاعبينا في دورة الألعاب الآسيوية والتي اختتم الأردن مشاركته فيها بحصيلة مكونة من 9 ميداليات من بينها 5 فضيات و4 برونزيات.اضافة اعلان
تميزت مشاركتنا بوجود عدد من اللاعبين الناشئين في العديد من الرياضات لإكسابهم الخبرة اللازمة من خلال احتكاكهم بأبطال القارة وتحضيرهم للمحطات المهمة القادمة، لاسيما مع بقاء أقل من ٩ أشهر على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤".
وأضافت :"كما شهدت مشاركتنا عودة بعض الرياضات بعد غياب طويل عن الأسياد لزيادة التصنيف النقطي والتقدم أكثر نحو المراحل التأهيلية ، إنتهت مرحلة الأسياد، وأمامنا الكثير من العمل رفقة الاتحادات الرياضية لتحضير منتخباتنا وتوجيه البوصلة نحو الحدث الأهم على مستوى العالم في العاصمة الفرنسية باريس، أتمنى التوفيق لمنظومتنا الرياضية في مواصلة تحقيق الإنجازات التي نفخر بها دائما".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
f7186f2f-2be5-42ab-9921-11fd2e1edad9

لاعب المنتخب الوطني للتنس يواصل الدراسات العليا في بريطانيا

منذ 4 دقيقة
حكام الكرة

لجنة الحكام باتحاد الكرة تصادق على نتائج اختبارات الترقية

منذ 44 دقيقة
الفائزون في الترتيب العام وفئة الدفع الرباعي

عطاري أولا وجويحان ثانيا ووريكات ثالثا في آخر جولات بطولة الأردن لسباقات السرعة ‏

07 تشرين الأول 2023
منتخب الشباب

منتخب الشباب يقيم معسكراً تدريبياً في تركيا

07 تشرين الأول 2023
مصاطفة

مصاطفة يظفر بفضية كراتيه الآسياد

07 تشرين الأول 2023
جود الضروس

برونزيتان للجعفري والضروس في كراتيه الآسياد

07 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
د. عبدالله سرور الزعبي

القيادات التنفيذية والقدرة على اتخاذ القرار 1 - 2

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
علاء الدين أبو زينة

المعلم.. المختار.. الشرطي.. والآغا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
جواد جلال عباسي

النفط على 150 دولارا للبرميل أو على 50 دولارا.. أيهما أفضل للاقتصاد الأردني؟

جواد عباسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

2024.. اقتصاديا لن يكون سهلا

سلامة الدرعاوي |اليوم
د. نضال المجالي

"بوحمرون" قادم

نضال المجالي |اليوم
شعار النادي الفيصلي

قراءة في المشهد الفيصلاوي

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
رسم للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بين جنوده - (أرشيفية)

"البونابرتية" تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا ‏

ترجمات | منذ18 ساعة
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في زيارة انتخابية - (أرشيفية)

لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا

ترجمات | منذ18 ساعة
مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

ترجمات | منذ18 ساعة
1696541273150577800

لحظة وصول "طالبان" ومعهم الموت إلى كابول تطاردني منذ سنتين

ترجمات |06 تشرين الأول 2023
1696541339550582600

خريطة طريق جديدة لدعم استقرار ونمو العراق

ترجمات |06 تشرين الأول 2023
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات |04 تشرين الأول 2023
 