الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السفير الأردني في روسيا يستقبل وفد المنتخب الوطني للكراتيه

كراتيه
السفير الأردني في روسيا خالد الشوابكة، يستقبل وفد المنتخب الوطني للكراتيه
عمان - الغد- استقبل السفير الأردني في روسيا خالد الشوابكة، وفد المنتخب الوطني للكراتيه، المشارك في بطولة موسكو المفتوحة.
ورحب الشوابكة بالوفد المشارك وأثنى على إنجازات الكراتيه الأردنية في مختلف البطولات، وحصول المنتخب الوطني على المركز الأول في بطولة العالم، والتي أقيمت في هنغاريا الشهر الماضي.اضافة اعلان
وحضر اللقاء القنصل رياض عبابنة، وعدد من موظفي السفارة، ووفد المنتخب الوطني المكون من مدير الاتحاد ورئيس الوفد مصطفى الفاعوري والمدرب محمد فتيان، والمعالجة هلا المحارمة، واللاعبين عمر شقرة، عفيف غيث، واحمد شديد، و زكي أبو قاعود.
من جهة أخرى خسر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عمر شقرة (وزن تحت 60 كغم) يوم في مباراته أمام منافسه الروسي اليا سافن على الميدالية البرونزية في بطولة موسكو المفتوحه.
وكان شقرة قد تأهل أمس لدور ربع النهائي بعد تصدره لمجموعته في دور المجموعات بعد فوزه على لاعب الارميني الن سارقسيان 8-0، وعلى القيرغستاني فيزيت باراتوف 6-1 وتعادل مع الروسي سليمان باهموف 0-0، وخسر في دور ربع النهائي بالافضلية أمام الكازاخستاني قيصير وفاز في درو السحب على الروسي بولشاكوف 3-2.
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