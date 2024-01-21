الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السفير الأردني في قطر يلتقي رابطة المشجعين

السفير الأردني في قطر زيد اللوزي يتسلم درعا من رابطة مشجعي المنتخب الوطني - (من المصدر)
السفير الأردني في قطر زيد اللوزي يتسلم درعا من رابطة مشجعي المنتخب الوطني - (من المصدر)
 التقى السفير الأردني في دولة قطر زيد اللوزي، بعدد من رابطة مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم أمس، في مقر السفارة بالعاصمة القطرية الدوحة.
وثمن اللوزي حضور رابطة مشجعي المنتخبات الوطنية من عمان، من أجل دعم المنتخب الوطني في مشاركته بكأس آسيا التي تستضيفها قطر.اضافة اعلان
وأشاد اللوزي بالحضور الجماهيري الكبير لجماهير المنتخب الوطني في مباراتيه أمام ماليزيا وكوريا الجنوبية، متمنيا منهم زيادة الدعم في المباراة المقبلة أمام البحرين، أملا بتحقيق الفوز والتأهل للأدوار المقبلة. 
وتواجد ممثلون عن رابطة المشجعين وهم كل من مازن البني، زياد السمامرة ورائد النسور، مقدمين له درع من الرابطة تقديرا لجهوده في خدمة الأردنيين في قطر، وناقلين رسالة محبة الجماهير والروابط الجماهيرية له بشكل عام.
وثمنت الرابطة حرص اللوزي بالاطمئنان على سلامتهم وأماكن سكنهم، كما أكد لهم بأنه سيكون عونا ومساندا لهم في مهمتهم الوطنية أملا بتحقيق إنجاز تاريخي للكرة الأردنية.
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