"السكواش" يسمي وفده للبطولة العربية

مهند جويلس

اضافة اعلان

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسكواش عن القائمة المشاركة في البطولة العربية الدولية للناشئين والناشئات، والتي ستقام في مصر خلال الفترة من (5 إلى 12) من شهر تموز (يوليو) المقبل، حيث أكدت 7 دول مشاركتها أيضا حتى اللحظة إلى جانب المنتخب الوطني والمستضيف، وهم: السعودية، قطر، الكويت، العراق، الهند، أستراليا والولايات المتحدة الأميركية.ويقيم المنتخب معسكرا في الدولة ذاتها قبل انطلاق البطولة، حيث سيغادر الوفد يوم الخميس المقبل، أملا بالمشاركة المتميزة بهدف المنافسة على المراكز المتقدمة لكلا الجنسين، وبجميع الفئات المشاركة الأربع وهي: تحت سن 17 عاما، وتحت سن 15 عاما، وتحت سن 13 عاما، وتحت سن 11 عاما.ويترأس وفد المنتخب المتجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد السكواش شهد النجادا، المدير الفني للمنتخب سعد الحجازي، المدرب محمد أبو حماد، الطبيب د.عماد القريوتي.ويمثل المنتخب للذكور تحت 17 عاما كلا من: محمد البطاينة وأحمد العربيات، والذكور تحت 15 عاما كل من أسامة البطاينة، يحيى السراج، خليل العاصي وبشر القضاة، والذكور تحت 13 عاما كل من حازم العناسوة، خليل التايه وأحمد السراج، ولاعب واحد تحت 11 عاما وهو عمر أبو حماد.ويمثل منتخب الإناث تحت 15 عاما اللاعبة لوريانا العناسوة، والإناث تحت 13 عاما وهي: جمان الصالح، ولاعبتان تحت 11 عاما وهما جنا تلاوي ونايا دراغمة.وبدورها، تحدثت رئيسة الوفد شهد النجادا، عن أهمية المشاركة في البطولة العربية الدولية، حيث يسعى المنتخب للمنافسة على الميداليات الملونة، إلى جانب الاحتكاك مع لاعبي أبطال العالم وتحديدا من الدولة المستضيفة، إضافة إلى الهدف الأهم المتمثل في تحسين التصنيف الدولي لللاعبين.وبينت النجادا في حديثها لـ"الغد"، أن لاعبي المنتخب خضعوا لتدريبات مكثفة في الفترة الماضية تحضيرا للبطولة، مؤكدة أن المعسكر سيعود بالفائدة الكبيرة على اللاعبين من خلال خوض لقاءات ودية عديدة، وتدريبات مميزة تحت إشراف المدرب الدولي أمير وجيه.وأضافت: "تركيز الاتحاد الحالي ينصب على اللاعبين الناشئين والشباب كون عدد اللاعبين المتقدمين في العمر قليل جدا، والناشئين يمتلكون خامات جيدة نظير تعلمهم السكواش من عمر صغير، ونهدف للمشاركة في البطولة الآسيوية خلال العام الحالي، والاتحاد الحالي أظهر اهتماما كبيرا في تطوير الرياضة من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة بالفئات السنية".