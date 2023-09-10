الإثنين 11 أيلول 2023
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الشقيقان نجداوي وأبو حواس يواجهون خطر الإيقاف محليا ودوليا

"السلة" يستهجن رفض ثلاثة لاعبين تمثيل المنتخب في “الألعاب الآسيوية”

لاعب المنتخب الوطني أمين أبو حواس - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني أمين أبو حواس - (من المصدر)
 تصطدم اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة، بتوجهات العديد من اللاعبين، في الامتناع عن اللعب وتمثيل المنتخب الوطني الأول للرجال في دورة الألعاب الآسيوية، التي تحتضنها مدينة “هانغتشو” الصينية بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.اضافة اعلان
ويرفض الشقيقان زين وكيدن النجداوي تمثيل المنتخب الوطني في “الأسياد” لأسباب غامضة، فيما يفضل لاعب الجناح أمين أبو حواس، الالتحاق بصفوف فريقه الجديد نادي الحشد الرياضي العراقي، علما بأن تعليمات اللجنة الأولمبية تعرض اللاعبين المتخلفين لخطر الإيقاف والشطب من اللعبة محليا، بالتوافق مع الاتحاد الدولي “فيبا”. 
وتخضع مشاركة اللاعبين والمنتخبات الوطنية في دورة الألعاب الآسيوية، إلى تعليمات اللجنة الأولمبية، لكونها هي المسؤولة عن تسمية البعثة والألعاب التي ترغب بالمشاركة فيها خلال المحفل الآسيوي، بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية.
ويقول رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، محمد عليان في معرض رده على استفسارات (الغد) حول التداعيات الأخيرة: “تعليمات اللجنة الأولمبية واضحة بهذا الشأن، من يرفض تلبية نداء الوطن عند استدعائه، يحق للاتحاد إيقافه محليا، كما سنخاطب الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) لمنعه من اللعب دوليا”، لافتا إلى أن ذلك لا يعتبر تهديدا أو ابتزازا للاعب، وإنما حق لاتحاد كرة السلة واللعبة بشكل عام. 
وأضاف: “لا يمكن لأي لاعب أن يرفض تلبية نداء الوطن، إلا في حالات طارئة يمكن قبول العذر فيها بالتوافق مع الجهاز الفني، ويجب على الأندية أن تتحمل دورها بتوعية اللاعبين وحثهم على أهمية الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني، في سبيل رفع علم الأردن خفاقا في سماء كبرى المحافل الدولية”. 
وحول المشاركة الأخيرة للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم والحلول في المركز 32 والأخير، أشار عليان: “كنا نتوقع تحقيق الأفضل، وربما يكون المجهود الكبير المبذول في مباراتي اليونان ونيوزيلندا قد انعكس سلبا على شكل الأداء في الأوقات الحاسمة خلال المباريات الأخرى، إلى جانب الإصابات التي ضربت لاعبينا”.
واختتم: “سيكون هناك تقييم كامل للمرحلة الماضية، وطلبنا من الجهاز الفني تقديم تقرير مفصل في أسرع وقت، وسيتم دراسته تمهيدا لمحاسبة كل مقصر”، مشددا على أن مصلحة المنتخب الوطني تسمو فوق كل المصالح الشخصية.   
ويواصل كيدن نجداوي، الذي رفض الالتحاق بالمنتخب الوطني في رحلة التحضير لكأس العالم بعد استدعائه، شن حملة غير مبررة على اتحاد كرة السلة، وكان آخرها تعليقه على حالة نشرها شقيقه زين عبر حسابه في “إنستغرام”، وقال فيها: “انتبه، قد يحظرك الاتحاد لمدة عامين”، مضيفا في رده على أحد الأشخاص، “هددوه بمنعه من اللعب في الدوري إذا لم يلتحق بالمنتخب الوطني في الصين، هذا ابتزاز”. 
وينتظر الجهاز الفني التحاق اللاعبين أشرف الهندي وفادي قرمش ومحمود الهزايمة، ببعثة “صقور الأردن” التي تتحضر للمشاركة في لعبة كرة السلة 5×5 والثلاثيات في دورة الألعاب الآسيوية، بعد الاستقرار على اللاعبين، فريدي إبراهيم وسامي بزيع وهاشم عباس وأحمد الحموري ومحمد شاهر وأحمد الحمارشة ومالك كنعان وأحمد الدويري والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون.
وأسفرت نتائج قرعة دورة الألعاب الآسيوية، عن وقوع “صقور الأردن” في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، البحرين والفلبين وتايلند، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات وكازاخستان وإيران والسعودية، وجاءت منتخبات لبنان والصين وتايوان ومنغوليا بالمجموعة الثانية، وحلت منتخبات اليابان وقطر وكوريا الجنوبية وأندونيسيا في المجموعة الرابعة.
وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربع مع بعضهما البعض “كروس” في الدور التأهيلي للدور ذاته.
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