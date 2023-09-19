"السلة" يسمي قائمة لاعبيه المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية

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أعلن اتحاد كرة السلة، قائمة لاعبيه المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، والتي تقام في مدينة هانغتشو الصينية بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 8 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.وتضم قائمة المنتخب الوطني الأول للرجال، اللاعبين: أحمد الدويري وأحمد حمارشة ومحمد شاهر ومالك كنعان وفريدي إبراهيم وسامي بزيع وأشرف الهندي وهاشم عباس وفادي قرمش وأحمد الحموري والمجنسين جون بوهانون ورونديه جيفرسون، بقيادة المدير الفني وسام الصوص.ويشارك المنتخب الوطني لثلاثيات كرة السلة (3×3) أيضا في الألعاب الآسيوية، حيث يضم فريق الرجال تحت 23 عاما اللاعبين، محمود الهزايمة وأدهم الدجاني وعلي كنعان وعاكف الشياب، فيما يضم فريق السيدات، اللاعبات: ماسة النوباني وذكرى شحادة وماريان وهاب وجانسيت يالتشين، بقيادة المدير الفني هيثم طليب.