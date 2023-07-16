الأحد 16 تموز 2023
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السلط.. مشاركة متواضعة في الدرع تثير استياء مشجعيه

فريق السلط لكرة القدم -(من المصدر)
فريق السلط لكرة القدم -(من المصدر)
 "غصة كبيرة في نفوس جماهيره".. تركتها حصيلة مشاركة فريق السلط لكرة القدم، في منافسات درع "المئوية"، بعد أن "الرهيب" تذيل جدول ترتيب فرق البطولة مع نهاية المباريات.اضافة اعلان
وأظهرت منافسات البطولة غياب الروح عند اللاعبين وعدم الجدية الكاملة، رغم التعاقد مع المدير الفني السوري"الخبير" عماد خانكان، لتولي مهمة المدير الفني لفريق كرة القدم، خلفا لعدنان عوض الذي ودع الفريق بالتراضي مع الإدارة، بعد مرور 6 جولات من بطولة الدرع وفي رصيده نقطة واحدة؛ حيث تعرض للخسارة في 5 مباريات أمام كل من سحاب، الفيصلي، معان، شباب العقبة ومغير السرحان، فيما تعادل في افتتاح البطولة مع الحسين إربد.
لم ينجح فريق السلط تحت قيادة عدنان عوض في تسجيل أي هدف خلال المباريات الخمس الأولى، حتى تم فك العقدة عبر المهاجم عدي القرا في شباك مغير السرحان، وفي المقابل استقبلت شباك مرمى السلط 9 أهداف.
وفي أول مباراة تحت قيادة خانكان، تمكن السلط من قلب تأخره أمام الأهلي إلى فوز أول له في المسابقة بهدفين لهدف، وكان المسجل عدي القرا أيضا، وبعدها تعادل السلط مع الرمثا بهدف لهدف، وسجل هدف السلط لاعبه أنس جعارات، وفي آخر مباراتين تعرض السلط لخسارتين ثقيلين أمام الجليل برباعية لهدف من ركلة جزاء ترجمها عبد الله ذيب، والثانية أمام فريق الوحدات بنتيجة 3-1، وسجل هدف السلط الوحيد مهند سمرين.
محصلة الفريق مع عماد خانكان كانت فوزا وتعادلا وخسارتين، فجمع الفريق 4 نقاط، محتلا المركز الأخير برصيد 5 نقاط، وسجل 6 أهداف ودخل مرماه 19 هدفا، وتعرض إلى 8 خسائر مقابل فوز وتعادلين.
وترى الجماهير "السلطية"، أن المنظومة كاملة في النادي، تتحمل ما حصل للفريق في بطولة الدرع، مع التركيز على المدير الفني السابق عدنان عوض واللاعبين، حيث عملت إدارة النادي برئاسة خالد عربيات على توفير عناصر وعوامل النجاح للفريق، من خلال التعاقدات، وتم تصعيد عدد من اللاعبين الشباب للفريق، ووقفت الجماهير خلف الفريق بحثا عن تقديم الأفضل فنيا وبدنيا.
كما أن فريق السلط، أصبح رقما صعبا في الدوري والكأس ويتواجد في دوري المحترفين للموسم الخامس على التوالي، حيث قدم حضورا طيبا في أول مشاركة له بدوري المحترفين، محتلا المركز الخامس في نهاية البطولة، والمركز الرابع في الموسم الثاني، والمركز الثالث في الموسم 2021، قبل أن يحتل المركز الثامن في الموسم الماضي، مع تقديمه مستويات طيبة في مشاركة تاريخية واحدة له ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي في العام 2021، وخروجه من الدور نصف النهائي. 
ويرى المشجع أحمد الحياري، أن الفريق لم يقدم المطلوب منه فنيا خلال بطولة الدرع، وكان في المباريات "حملا وديعا"، ويضيف: "نأمل من الجماهير الوقوف خلف الفريق في المرحلة المقبلة لإعادته للمسار الصحيح، والأمل يراود الجماهير بقدرة الرهيب على العودة إلى وضعه الطبيعي في منافسات الدوري".
ويقول المتابع عماد علي: "إن المدير الفني السابق يتحمل المسؤولية عن تدهور نتائج الفريق في بطولة الدرع، فهو الذي اختار اللاعبين قبل انطلاق الموسم، والأمل كبير في الإدارة لوضع حد لانخفاض المستوى الفني للاعبين".
المشجع سمير القضاة، أكد أن التراجع الكبير في أداء ونتائج الفريق تحتم على الإدارة إيجاد حل للفريق ومحاسبة كل مقصر.
من مباراة شباب الاردن والعقبة في بطولة الدرع - ( من المصدر)

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