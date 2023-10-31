الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السلط والأهلي في مشهد "تقليدي" للظفر بلقب "كأس اليد"

لاعب السلط عيسى قطيشات في مواجهة مع حارس الأهلي إبراهيم أبو رمان في لقاء سابق - (الغد)
لاعب السلط عيسى قطيشات في مواجهة مع حارس الأهلي إبراهيم أبو رمان في لقاء سابق - (الغد)
 يدخل فريقا السلط والأهلي في جولة تنافسية جديدة على لقب بطولة كأس الأردن لكرة اليد، في المواجهة التقليدية التي تجمع بين الفريقين عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث ينتظر أن تحفل هذه المواجهة بكامل الندية والإثارة نظرا لأهميتها، وتطلعات الفريقين إلى إضافة لقب جديد، إلى الألقاب التي نالها الفريقين، إلى جانب الحضور الجماهيري الكبير الذي ينتظر أن تحظى به هذه القمة.اضافة اعلان
ويضم الفريقان العديد من العناصر البارزة، خصوصا اللاعبين أصحاب الخبرة، حيث يضم السلط، والذي يشرف على تدريبه المدرب العراقي ربيع الدليمي، كلا من: معتصم الدبعي وعيسى قطيشات ومحمود الهنداوي وأحمد عبدالكريم وحارس المرمى يوسف العياصرة، والمحترف محمد بلحاج، بينما يضم الأهلي والذي يشرف على تدريبه المدرب الوطني طلال قصقص، كلا من اللاعبين: عبدالرحمن العقرباوي ومعاذ طه وخالد عزالدين وحارس المرمى إبراهيم أبو رمان، والمحترف التونسي أنيس الرديسي.
وتضامنا مع الأهل في قطاع غزة، قرر الاتحاد إلغاء المظاهر الاحتفالية جميعها، الخاصة بهذه المباراة واقتصارها على مراسم التتويج فقط.
الفريقان استحقا التأهل إلى المشهد النهائي، بعد أن ظهرا بصورة أفضل عن الفرق الأخرى، رغم بعض الصعوبات التي واجهتهما في مباراتي الدور قبل النهائي، ففريق السلط خرج بالشوط الأول أمام فريق الحسين إربد في الدور قبل النهائي متخلفا بفارق 4 أهداف 11-15، قبل أن يعود إلى مستواه الحقيقي في منتصف الشوط الثاني ويدرك التعادل ثم يعلن تقدمه الذي حافظ عليه حتى صافرة النهاية التي حملت فوزه بفارق 5 أهداف 30-25، وقبل ذلك كان فريق السلط، يخوض مباراته أمام فريق وادي السير بفوز كبير وبنتيجة 49-30، في الدور ربع النهائي.
أما فريق الأهلي، فقد فرض سيطرته على أغلب مراحل المباراة التي جمعته مع فريق العربي في الدور قبل النهائي، قبل أن يتراخى في الدقائق الأخيرة ويفسح المجال لفريق العربي الذي سجل أهدافا متتالية عدة، جعلت النتيجة متقاربة قبل أن يحافظ الأهلي على تقدمه مع صافرة النهاية بفارق هدفين 33-31، وفي الدور ربع النهائي، سجل فريق الأهلي الفوز على فريق القوقازي بنتيجة 43-32.
ويذكر أن فريق السلط هو حامل لقب النسخة الأخيرة لبطولة كأس الأردن بعد أن تغلب على منافسه فريق الأهلي في المباراة النهائية، وفي هذا الموسم تمكن فريق الأهلي من الفوز بلقب دوري أندية الدرجة الأولى، وجاء فريق السلط بالمركز الثاني، بالمقابل توج فريق السلط بلقب كأس السوبر، وحل الأهلي بالمركز الثاني.
وتعتبر بطولة كأس الأردن المسابقة الثانية من حيث الأهمية في البطولات الرسمية التي يقيمها الاتحاد سنويا، وهي مخصصة للفرق المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية، وتقام عادة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، حيث أقيمت البطولة في نسختها الحالية بمشاركة فرق (السلط والحسين والعربي والأهلي والقوقازي والكتة وكفرسوم ووادي السير ويرموك البقعة ويرموك الشونة وساكب وأم جوزة).
وكان اتحاد اللعبة ومنذ العام 1999، أطلق اسم الراحل نظمي السعيد على هذه البطولة، وذلك نظرا للدور الكبير الذي لعبه الراحل السعيد في إدخال اللعبة إلى الأردن، ومساهمته الكبيرة والمميزة في نشرها في مدن ومناطق المملكة.
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