السلط والأهلي يبحثان عن الفوز في مواجهتي العربي والحسين

بلال الغلاييني

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يحل فريقا السلط والأهلي اليوم ضيفين على فريقي العربي والحسين إربد، وذلك ضمن لقاءات المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، بمشاركة الفرق التي حصلت على المراكز الاربعة الأولى في المرحلة الأولى، التي أقيمت وفق نظام الدوري المجزأ بمشاركة ثمانية فرق.السلط يلتقي نظيره فريق العربي عند الساعة السادسة من مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، بينما يواجه فريق الأهلي نظيره فريق الحسين إربد عند الساعة الثامنة مساء بذات الصالة.وكان فريقا السلط والأهلي قد تصدرا الترتيب العام مع ختام لقاءات المرحلة الأولى برصيد 13 نقطة لكل فريق، بينما حصل فريقا العربي والحسين إربد على 8 نقاط، في الوقت الذي اصدر فيه اتحاد اللعبة برنامج لقاءات المربع الذهبي، حيث تقام مباراتي الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، عندما يلتقي فريقا السلط والأهلي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بينما يلتقي فريقا الحسين إربد والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، بينما تقام يوم الجمعة 22 أيلول (سبتمبر) الحالي، مباراتي الجولة الثالثة، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب عندما يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا الأهلي والعربي عند الساعة الثامنة مساء.وتبدأ لقاءات مرحلة الإياب من المربع الذهبي اعتبارا من يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حيث يلتقي فريقا العربي والحسين إربد عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسين بإربد، ويلتقي يوم الثلاثاء 10 من ذات الشهر، فريقا السلط والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.ويشارك المنتخب الوطني للشباب في لقاءات المربع الذهبي (الذهاب والإياب) بنتائج غير محتسبة، وذلك استعدادا لخوض البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل.وكانت لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، قد انطلقت أمس بمشاركة فرق كفرسوم والكتة والقوقازي ويرموك الشونة، والتي تقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يملك فريقا كفرسوم والكتة 6 نقاط، بينما يملك فريق القوقازي 2 نقطتين، في الوقت الذي لم يتحصل فيه فريق يرموك الشونة على اي نقطة، وهو الفريق الذي هبط رسميا إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية لموسم 2024.وقرر اتحاد اللعبة مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في هذه المرحلة بنتائج غير محتسبة، وذلك ضمن برنامج اعداده للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.ويذكر أن لاعب فريق الحسين أحمد نايف يتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 68 هدفا، وجاء بعده لاعب فريق القوقازي محمد التعامرة برصيد 63 هدفا، ثم لاعب فريق يرموك الشونة أمجد فتح الله برصيد 56 هدفا، ثم لاعب فريق الكتة بشار فتح الله برصيد 55 هدفا، ثم لاعب فريق السلط محمود الهنداوي برصيد 48 هدفا.