الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السلط والعربي يرفعان شعار الفوز في مواجهة قوية بـ"يد الأولى" اليوم

لاعب السلط يزيد قطيشات يسدد على مرمى العربي في لقاء سابق بين الفريقين (الغد)
لاعب السلط يزيد قطيشات يسدد على مرمى العربي في لقاء سابق بين الفريقين (الغد)
 يتطلع فريقا السلط والعربي إلى تحقيق الفوز والبقاء في دائرة المنافسة على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك عندما تحتضن صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد هذا اللقاء الذي يبدأ عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، ضمن مباريات مرحلة الإياب للمربع الذهبي. اضافة اعلان
الفريقان يملكان الرصيد ذاته، 15 نقطة، مع بقاء ثلاث مباريات لفريق السلط، فيما لفريق العربي مباراتان، حيث ينتظر أن تحفل مباراة اليوم بالندية والإثارة نظرا لأهميتها ودورها الكبير في تحديد معالم اللقب.
وكان فريق العربي قد حقق الفوز على فريق الحسين إربد بنتيجة 37-34، في الجولة الماضية، ما عزز من حظوظه بالمنافسة على اللقب، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد فريق الحسين عند 8 نقاط، وهو فقد المنافسة على اللقب منذ بداية لقاءات المربع الذهبي. 
وتتواصل منافسات المربع الذهبي غدا، عندما يلتقي فريقا الأهلي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.
وهاتان المباراتان ستلعبان دورا كبيرا في رسم معالم هوية بطل الدوري، ففي حال فوز الأهلي على الحسين، فإن الأهلي سيقترب كثيرا من استرداد اللقب، وخلاف ذلك، فإن البطولة، وخصوصا في حال فوز السلط على العربي، ستدخل في منافسة أكثر قوة، وستبقى هوية بطل الدوري مجهولة ومحصورة بين فريقي الأهلي والسلط بانتظار الجولة الأخيرة.
ويوم السبت المقبل، يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، وفي اليوم الذي يليه تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب لقاء العربي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، قبل أن تختتم منافسات الدوري يوم الأربعاء 18 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، من خلال المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والسلط وتبدأ عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وفيما يتعلق بمرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، تقدم فريق كفرسوم لاحتلال المركز الخامس، وحصل فريق الكتة على المركز السادس، في الوقت الذي هبط فيه فريقا القوقازي ويرموك الشونة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
يذكر أن الاتحاد الأردني قرر مشاركة المنتخبين الوطنيين الشباب والناشئين في منافسات الدوري، وذلك ضمن تحضيراتهما التي تسبق مشاركتهما في البطولات الرسمية المقبلة، حيث يشارك المنتخب الوطني للشباب في البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل، بينما يشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بمشاركة منتخبات تونس والمغرب والجزائر وليبيا والكويت والعراق والسعودية، إضافة إلى المنتخب الوطني.
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