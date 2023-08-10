السلط والعربي يواجهان القوقازي والكتة بـ"يد الأولى" اليوم

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تنطلق، اليوم، لقاءات الجولة الثالثة من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك بإقامة مباراتين في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب؛ حيث يلتقي فريقا السلط والقوقازي عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي بالصالة ذاتها فريقا الكتة والعربي عند الساعة الثامنة مساء.وتشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد يوم غد مباراتين؛ حيث يلتقي فريقا كفرسوم والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا يرموك الشونة والعربي عند الساعة الثامنة مساء.وتتصدر فرق السلط والعربي والأهلي الترتيب العام برصيد 4 نقاط لكل فريق، ثم يأتي فريقا الحسين إربد والكتة برصيد نقطتين، لكل فريق، ثم فريق القوقازي وكفرسوم ويرموك الشونة من دون نقاط.وكانت لقاءات الجولة الثانية قد شهدت فوز فريق العربي على فريق الحسين إربد بنتيجة 32-29، في الوقت الذي عاد فيه فريق السلط بفوز مستحق على فريق كفرسوم وتغلب عليه بنتيجة 30-25، وحقق فريق الكتة فوزا مهما بتغلبه على فريق يرموك الشونة بنتيجة 36-25، كما خرج فريق الأهلي بفوز متوقع على فريق القوقازي بنتيجة 31-26.وشهدت الجولة الثانية تسجيل 234 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف التي سجلها اللاعبون في الجولتين الأولى والثانية 497 هدفا، ويعد فريق العربي، الأقوى من ناحية تسجيل الأهداف في الجولتين، حيث سجل لاعبوه 80 هدفا في المباراتين، يليه فريق السلط وله 66 هدفا، والكتة 64 هدفا، والأهلي والقوقازي ولكل منهما 63 هدفا، والحسين إربد 62 هدفا، ويرموك الشونة 58 هدفا، وكفرسوم 51 هدفا.وظهر السلط بالفريق الأفضل من الناحية الدفاعية، حيث دخل مرماه في المباراتين 48 هدفا، والأهلي 52 هدفا، والكتة 58 هدفا، والحسين إربد 60 هدفا، ويرموك الشونة 61 هدفا، وكفرسوم 62 هدفا، والعربي 66 هدفا، والقوقازي 79 هدفا.وتقام الجولة الثالثة من منافسات الدوري اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.منتخب الشبابتعرض المنتخب الوطني للشباب للخسارة في مباراته الأولى في دوري أندية الدرجة الأولى، وجاءت أمام السلط بنتيجة 22-37، حيث تأتي مشاركة المنتخب الوطني ضمن برنامج إعداده للمشاركة في البطولات الرسمية التي تقام العام المقبل، ومن أبرزها البطولة الآسيوية للشباب، إلى جانب مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين في البطولة الآسيوية للرجال التي تقام في البحرين مطلع العام المقبل.ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثانية في دوري أندية الدرجة الأولى عندما يواجه فريق القوقازي عند الساعة السادسة من مساء يوم الاثنين المقبل في صالة قصر الرياضةبمدينة الحسين للشباب.