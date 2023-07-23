الإثنين 24 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الاتحاد يصدر جدول دوري الدرجة الأولى 2023

السلط يبدأ دفاعه عن لقب "اليد" بمواجهة يرموك الشونة

فريق السلط لكرة اليد - (الغد)
فريق السلط لكرة اليد - (الغد)
أصدر الاتحاد الأردني لكرة اليد، جدول مباريات دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2023، والذي يشهد مشاركة ثمانية فرق (السلط والأهلي والحسين إربد والعربي والكتة والقوقازي وكفرسوم ويرموك الشونة)، حيث تخوض الفرق الثمانية المنافسات وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، في الوقت الذي اعتمد فيه الاتحاد صالتي الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والحسن الرياضية بإربد، لاستضافة كافة مباريات الدوري.اضافة اعلان
وحسب الجدول الرسمي، تشهد الجولة الأولى مواجهات تجمع بين السلط ويرموك الشونة عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 1 آب (أغسطس) المقبل في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وعند الساعة الثامنة مساء يلتقي بذات الصالة فريقا الأهلي ويرموك الشونة.
وتشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد بذات اليوم مباراتين، حيث يلتقي عند الساعة السادسة مساء فريقا الحسين إربد والكتة، وعند الساعة الثامنة مساء يلتقي فريقا العربي والقوقازي.
ويذكر أن فريق السلط هو حامل لقب النسخة الماضية، بينما جاء فريق الأهلي بالمركز الثاني، ثم فريق الحسين إربد بالمركز الثالث، في الوقت الذي هبط فيه فريقا كفرنجة وأم جوزة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، وصعد إلى دوري الدرجة الأولى فريقا كفرسوم ويرموك الشونة.
إلى ذلك قرر الاتحاد مشاركة المنتخب الوطني للشباب في منافسات دوري الدرجة ألأولى، بنتائج غير محسوبة، ولا تؤثر على نتائج بقية المباريات، وذلك لمنح المنتخب الوطني فرصة خوض الكثير من المباريات ضمن برنامج اعداده للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل.
ويشرف المدير الفني المصري محمد عبدالرحمن على المنتخب الوطني، ويعاونه المدرب الوطني محمد طه، ومدرب حراس المرمى مروان جميل.
ويخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته في دوري أندية الدرجة الأولى بلقاء فريق السلط، وذلك يوم الثلاثاء 8 (آب) أغسطس المقبل.
من ناحية أخرى أنجز الاتحاد كافة التحضيرات الفنية والإدارية المتعلقة بإقامة مباراة كأس السوبر للموسم الحالي 2023، والتي تجمع بين فريقي السلط بطل الدوري وكأس الاردن ووصيفه فريق الأهلي، وذلك عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وحدد الاتحاد الساعة الخامسة من مساء يوم غد موعدا لعقد الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة كأس السوبر، والذي يحضره ممثلون عن الجهات ذات العلاقة، وعن ناديي السلط والأهلي.
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