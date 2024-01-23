السلط يحاول تأمين لقاءات ودية وسط ظروف مالية صعبة

يحيى قطيشات

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عمان – تعكف إدارة نادي السلط على إيجاد حل للصعوبات المالية التي تواجه تحضيرات الفريق لمرحلة الإياب من دوري المحترفين وبطولة كأس الأردن، في ظل أزمة مالية تضرب الأندية الأردنية، حيثيبذل رئيس النادي خالد عربيات جهودا واضحا لتأمين جزء من المستحقات المالية لتسيير أمور الفريق الذي يتدرب بقيادة المدير الفني عماد خانكان، والذين يحظى باحترام الإدارة واللاعبين وجماهير الفريق.وتلقى لاعبو فريق السلط، وعدا إداريا بصرف جزء من مستحقاتهم المالية اليوم، بعد معاناة طويلة من الانتظار، وأن الجهاز الفني بات يعاني من كثرة مطالب اللاعبين بالمستحقات، وبالتالي ضرورة الصرف للحفاظ على استقرار الفري، بعدما ساهم عدم الالتزام في التدريبات والغيابات عنها خلال مرحلة الذهاب في تذبذب المستوى الفني وانعكس ذلك على النتائج بشكل واضح.وتحتاج إدارة النادي لوقفة صادقة من أبناء المحافظة والشركات العاملة بمدينة السلط، للمساهمة في رفد صندوق النادي بجزء من المستحقات، خصوصا وأن تكاليف تحضير الفريق عالية، إضافة الى أن النادي لم يحصل على معظم مستحقاته من اتحاد الكرة نظرا لوجود قضايا للاعبين والأجهزة الفنية.وفي الجانب الفني يواصل الفريق تدريبات بقيادة خانكان وسط معاناة من عدم قدرة الفريق خوض الجرعات التدريبية على ملعب السلط، وصعوبات في تامين الملاعب التدريبية حيث يتنقل الفريق بين ملاعب الحدائق وشباب الأردن والبولو وغيرها، وهذا يشكل جهدا إضافيا على اللاعبين.وتشتمل الجرعات التدريبية على الجانبين البدني والفني، وينتظر أن يخوض السلط مواجهة ودية مع نظيره شباب الأردن يوم غد، في حال استلام الفريق مستحقاته والتدريب اليوم، كما يبحث خانكان عن تامين مباريات ودية أخرى خلال الفترة المقبلة.وشهدت نهاية مرحلة الذهاب إنهاء عقود اللاعبين: عمر مناصرة، أنس جبارات، إبراهيم دلدوم، وعبدالله عوض المعار من الفيصلي وعاد لفريقه، والمهاجم شاهر شلباية الذي وقع لفريق شباب الأردن، وتشير المعلومات إلى أن النادي ورغم الظروف المالية الصعبة في طريقه لإبرام عدد من الصفقات الجديدة.وحل فريق السلط بالمركز التاسع على سلم ترتيب دوري المحترفين بعد ختام مبارياته بمرحلة الذهاب، برصيد 10 نقطة، حققها من 3 انتصارات وتعادلا مقابل 7 خسائر، وسجل خلال المرحلة 8 اهداف ودخل مرماه 14 هدفا، وتأهل السلط لدور الـ 8 من بطولة كاس الأردن، لمواجهة الفائز من مباراة الفيصلي وسحاب(المؤجلة).وشكل فريق السلط نقطة مضيئة في مسيرته في دوري المحترفين منذ صعوده، حيث حافظ على مقعده بين الكبار منذ موسم 2018-2019، و احتل المركز الخامس في أول مشاركة له، وهو المركز الذي عزز من حضوره في المنافسات المحلية، ونال السلط المركز الرابع في الموسم 2020، وقبل أن يأتي الموسم 2021، الذي كان شاهدا على حضور وتألق الفريق وإبداعاته في البطولات المحلية كافة، ونافس بقوة على ألقاب البطولات، ووصل الفريق إلى المباراة النهائية لكأس الأردن قبل أن يخسر أمام فريق الفيصلي بهدف دون رد، وتمكن السلط من التأهل للدور الثاني في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في مشاركته التاريخية الأولى.ويسعى النادي بالتعاون مع الجهاز الفني لبناء جيل من الشباب يخدم أهداف وتطلعات الإدارة بالاعتماد على أبناء المحافظة والتقليل من التكاليف المالية، وبدأت في التركيز على زيادة الاهتمام بالفئات العمرية وخصوصا فريق الشباب.