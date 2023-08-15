الأربعاء 16 آب 2023
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لقاءان في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد اليوم

السلط يخشى الكتة.. ومواجهة قوية تجمع الأهلي والحسين

لاعب الأهلي محمد علقم يسدد على مرمى الحسين في لقاء سابق - (من المصدر)
لاعب الأهلي محمد علقم يسدد على مرمى الحسين في لقاء سابق - (من المصدر)
 تبدأ اليوم لقاءات الجولة الرابعة من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، حيث يلتقي فريقا السلط والكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بالصالة ذاتها فريقا الأهلي والحسين إربد عند الساعة الثامنة مساء. اضافة اعلان
ويلتقي يوم السبت المقبل، فريقا القوقازي وكفرسوم عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، ثم يلتقي  بالصالة ذاتها، فريقا العربي ويرموك الشونة عند الساعة الثامنة مساء.  وينتظر أن يجري اتحاد اللعبة تعديلا على مواعيد لقاءات الدوري في الجولات المقبلة نظرا لانشغال صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب. 
وتشهد لقاءات الدوري حاليا منافسة قوية بين العديد من الفرق الطامحة إلى الظفر باللقب، حيث يعتلي فريقا السلط والأهلي صدارة الترتيب العام برصيد 6 نقاط لكل فريق، في الوقت الذي دخلت فيه فرق العربي والكتة والحسين في صراع شرس في المنافسة على حجز البطاقات المخصصة للمربع الذهبي حيث تتشارك هذه الفرق بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط لكل فريق، ثم جاءت بعدهها فرق القوقازي وكفرسوم ويرموك الشونة برصيد خال من النقاط.
وكانت لقاءات الجولة الثالثة، أسفرت عن فوز فريق السلط على فريق القوقازي بنتيجة 38-27، وتعادل فريق الكتة مع فريق العربي بنتيجة 28-28، وفوز فريق الحسين إربد على فريق كفرسوم بنتيجة 27-25، وفوز فريق الأهلي على فريق يرموك الشونة بنتيجة 42-29. ويذكر أن دوري الدرجة الأولى يقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة المنتخب الوطني للشباب بنتائج غير محتسبة حيث يتأهل إلى المربع الذهبي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى، وتلعب الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن في مرحلة ثانية بمشاركة المنتخب الوطني للناشئين بنتائج غير محتسبة.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني للشباب مباراته الثالثة في منافسات الدوري، عندما يواجه فريق يرموك الشونة عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
وكان المنتخب الوطني للشباب، حقق الفوز على فريق القوقازي بنتيجة 39-27 في المباراة التي جرت أول من أمس في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب. 
من ناحية أخرى، يتنافس على جائزة هداف الدوري، مجموعة من اللاعبين من مختلف الفرق، حيث سجل في الجولات الثلاث الماضية كل من اللاعبين: محمد التعامرة (القوقازي) وعيسى قطيشات (السلط) ويزن فتح الله (العربي) 22 هدفا، وقيس العوادين (العربي) 21 هدفا، ومحمود الهنداوي (السلط) 20 هدفا، وبشار فتح الله (الكتة) ومعاذ عبيدات (الحسين) وسجل كل منهما ( 18) هدفا، وخالد عزالدين (الأهلي) وأمجد فتح الله (يرموك الشونة) وسجل كل منهما 17 هدفا، وهاني السيد (الأهلي) 16 هدفا، وأحمد سمير (كفرسوم) 15 هدفا. 
ويذكر أن الاتحاد الأردني، يخصص جائزة مالية لهداف الدوري وسبق أن فاز بها اللاعبون بشار فتح الله ويزن فتح الله ومحمد علي فتح الله وصدام نعبمات. 
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