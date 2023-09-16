السلط يستقبل الرمثا ومغير السرحان يواجه الأهلي بدوري المحترفين اليوم

مهند جويلس

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تتواصل اليوم منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024، بإقامة مواجهتين مهمتين، تجمع الأولى السلط والرمثا على ملعب السلط عند الساعة السادسة مساء، فيما تقام المواجهة الثانية عند الساعة الثامنة والنصف مساء، والتي تجمع مغير السرحان والأهلي.وتتطلع الفرق الأربعة المتنافسة لتحقيق الفوز الثاني على التوالي لها ببطولة الدوري، بعد أن فازت جميعها في الجولة الماضية، وتدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة، على الرغم من التوقف الذي امتد نحو 20 يوما.وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس أولى مواجهات الجولة الخامسة، والتي جمعت فريقي الجليل وسحاب على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.وتتواصل منافسات الجولة غدا بلقاء وحيد يجمع فريقي شباب الأردن (3 نقاط) ومعان (نقطتين) على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، في مواجهة عنوانها الهروب من مراكز القاع.وقامت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بتأجيل مباراتي الحسين إربد والوحدات، والفيصلي وشباب العقبة حتى شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بسبب ارتباط الوحدات والفيصلي بمهمات آسيوية، إذ يلعب الفيصلي مع ناساف كارشي بعد غد الاثنين على ستاد عمان الدولي بدوري أبطال آسيا، فيما يستقبل الوحدات على الملعب نفسه نظيره أهلي حلب السوري يوم الثلاثاء في كأس الإتحاد الآسيوي.السلط × الرمثايسعى فريق السلط لفك الشراكة بعدد الانتصارات مع فريق الرمثا بمنافسات بطولة الدوري، بعد أن التقيا في 8 مناسبات سابقة، وفاز كل منهما في 3 مباريات، مقابل التعادل مرتين، علما بأن الفريقين تعادلا في آخر مواجهة بينهما ببطولة الدرع بهدف لمثله.ويتطلع المدرب السوري لفريق السلط عماد خانكان، لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، مستفيدا من الفوز الذي سجله في الجولة الماضية على سحاب بعد 3 هزائم، ما ساهم في ارتفاع الحالة المعنوية لدى اللاعبين بشكل عام.ويعتمد خانكان في تشكيلته على كل من قتيبة دعسان، إبراهيم دلدوم، زيد جابر، محمد مصطفى، عصام سميري، خالد العسولي، عبد الله المناصرة، محمد غانم، خليل بني عطية، عبد الله ذيب وعدي القرا.وعلى الطرف المقابل، يأمل المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور في منافسة فرق المقدمة، وبلوغ النقطة التاسعة رغبة منه في تحقيق أفضل المراكز خلال البطولة الحالية، على الرغم من المشاكل التي مر بها النادي من عدم تسجيل لاعبين وغيرها.وتتنوع خيارات البزور الفنية في لقاء اليوم، إلا أن الأسماء الأقرب لخوض اللقاء بصفة أساسية هي مالك شلبية، عمر أبو عاقولة، عبد الرحمن الدرايسة، خالد أبو عاقولة، هايل الذيابات، أحمد السلمان، عبد الرحمن أبو الكاس، مجد الزعبي، بشار الذيابات، علي العزايزة والهادي سالم.ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من مراد الزواهرة حكما للساحة، المساعد الأول أحمد سمارة، المساعد الثاني عمرو عجاج وبكر هباهبة حكما رابعا.مغير السرحان × الأهليلا يعيش فريق مغير السرحان أفضل فتراته بعد نهاية بطولة الدرع، والتي قدم خلالها مستويات طيبة، وسرعان ما تدهور أداء الفريق في مسابقة الدوري، ليحاول المدرب خالد الدبوبي ورجاله العودة لما كان عليه الفريق قبل فترة وجيزة.ويمتلك مغير السرحان في جعبته 4 نقاط، وهو الرصيد النقطي نفسه لدى منافسه في مواجهة الليلة، علما بأنه اللقاء الأول تاريخيا بين الطرفين في دوري المحترفين.ويعتمد الدبوبي في خياراته الفنية على كل من أحمد عرباش، سبيع الحموي، أحمد أبو صعيليك، زيد أبو الريش، قصي طنوس، أحمد السليم، مجاهد الزواهرة، سائد الخزاعلة، محمد العملة، صهيب أبو هشهش وسامر خانكان.ويتشابه الأهلي مع ظروف منافسه في لقاء اليوم بعد بداية سيئة في بطولة الدوري، وتحسن أداؤه بفوز شاق على الجليل، ما يجعل مدرب الفريق عماد رشاد تحت ضغط الفوز والهروب من المراكز المتأخرة، بفوز على منافس صعب خارج قواعده.ومن المتوقع أن يدفع رشاد بتشكيلة مكونة من ربيع عز الدين، يزن الغرابلة، علي حجبي، بهاء الشملتي، كوا فيفان آسي، يزن دهشان، أحمد إلياس، سند جعارة، إبراهيم الجوابرة، خالد الدردور والبشير سيدي.ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من أسامة حسن حكما للساحة، المساعد الأول أيمن عبيدات، المساعد الثاني ليث الطراونة، ومحمد بدارنة حكما رابعا.