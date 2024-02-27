الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السلط يصدر بيانا ردا على قرارات اللجنة التأديبية

شعار نادي السلط
شعار نادي السلط
عمان – الغد – أصدر نادي السلط اليوم الثلاثاء، بيانا ردا على القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية اتحاد كرة القدم، بسبب مخالفته لتعليمات الرقابة المالية.اضافة اعلان
 وتتضمن القرارات حرمان رئيس نادي السلط خالد عربيات، وأمين سر النادي مهند الجزازي من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر، وتقييد تسجيل لاعبي فريق الكرة بـ 20 لاعبا بدلا من 25 لاعبا خلال الموسم الكروي 2024-2025، ولفت نظر عدد من المدربين الذين سبق وأن أشرفوا على تدريب فريق السلط في الفترة الماضية.
 وفيما يلي البيان:
على ضوء القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية لاتحاد كرة القدم فإن إدارة النادي توضح ما هو آت:
1-إن اتحاد كرة القدم بدأ بتطبيق تعليمات الرقابة المالية على أندية المحترفين منذ الموسم 2021 والتي تحدد السقف المالي لمجموع قيمة التعاقدات المالية لكل من اللاعبين والمدربين،  والأجهزة الطبية والإدارية وبدل الانتقالات والاستعارة بمبلغ 300 ألف دينار لموسم 2021 ومبلغ 200 ألف دينار لموسم 2022 ومبلغ 175 ألف لموسم 2024/2023.
2- منذ صعود النادي لدوري المحترفين لم تكن تعليمات الرقابة المالية وتحديد السقف المالي لمجموع قيم التعاقدات موجودا إذ لا وجود لسقف مالي لمجموع قيم التعاقدات، وفي ظل ذلك تعاقد النادي مع كوكبة من اللاعبين لأكثر من موسم وذلك من أجل المحافظة على استمرارية وجود النادي في دوري المحترفين، وللظهور بالشكل المشرف للنادي في البطولات المحلية ورفع علم الوطن في المشاركة الآسيوية وبدخول تعليمات الرقابة المالية ( تحديد سقف أعلى لقيم التعاقدات ) حيز التنفيذ كان النادي على ابواب تجاوز الدور نصف النهائي لبطولة الاتحاد الآسيوي،  وقد كانت قيم التعاقدات تتجاوز السقف المالي المحدد من قبل الاتحاد مما كان يتعين على النادي المحافظة على اللاعبين دون المساس بقيم التعاقدات ولم يكن هناك أي تجاوزات مالية وفق ما يتداولها البعض من المشككين .
3- ليعلم الجميع أن إدارة النادي قد سددت بما يتجاوز ما نسبته 80٪ من قيم تلك التعاقدات بفضل من الله وبوقوف المحبين المخلصين مع النادي.
4- إن النادي وفي الموسم الحالي 2023-2024 قد أبرم جميع عقوده مع اللاعبين والمدربين والاجهزة المساندة لفريق كرة القدم وفق السقف المالي المحدد من قبل الاتحاد.
5- لو تم اعتماد التبرعات المالية التي يحصل عليها النادي ضمن حدود السقوف المالية لما كان هناك أي تجاوز لحدود السقف المالي للمواسم السابقة للموسم الحالي.
6- إن ادارة النادي حريصة كل الحرص على استمرارية مسيرة النادي وملتزمة بالقوانين والتعليمات والأنظمة المالية والإدارية.
7- إن إدارة النادي لن تسمح لأي شخص بالتشكيك في نزاهة عملها وحرصها على الإستمرار وستبقى تنحت في الصخر من اجل استمرار مسيرة النادي للمحافظة على الانجازات ولتنفيذ الخطط المستقبلية للنادي وكلنا ثقة بالجميع بعدم الانجرار وراء الأقاويل والاشاعات التي لا تخدم مسيرة النادي ويتعين علينا جميعا ان نعزز العمل الصادق و نثمنه من أجل تحقيق المبتغى .
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