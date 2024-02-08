الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السلط ينهي عقد مدربه خانكان بالتراضي ويتعاقد مع الزريقي

الجهاز الفني الجديد لفريق السلط - ( من المصدر)
الجهاز الفني الجديد لفريق السلط - ( من المصدر)

باشر المدير الفني الجديد عمار الزريقي، مهمة الإشراف على فريق السلط لكرة القدم، من خلال الجرعة التدريبية الأولى التي قادتها على ملعب الوحدات بغمدان، بمشاركة معظم لاعبي الفريق وحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.  

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 وكانت إدارة النادي برئاسة خالد عربيات، تعاقدت مع الزريقي خلفا للمدير الفني السابق السوري عماد خانكان الذي تم إنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين بناء على طلب المدرب السوري الذي لم يحصل على مستحقاته المالية لعدة أشهر.  


ويضم الجهاز الفني الجديد إضافة للزريقي، المدرب التونسي محمد العياري، المدرب فرحان العمري، ومدرب الحراس أنيس شفيق الذي استمر في عمله.

 

ويعد الزريقي المدير الفني الثالث الذي يقود السلط هذا الموسم، وبدأ الفريق بطولة الدرع مع عدنان عوض الذي تم فسخ عقده، بسبب نتائج وأداء الفريق في بطولة الدرع، حيث لم يحصل إلا على نقطة واحدة في 6 مباريات، ولم يحرز سوى هدفا وحيدا، وتم التعاقد مع خانكان في الثاني والعشرين من شهر حزيران (يونيو) الماضي، وشهد أداء فريق السلط في مرحلة الذهاب لبطولة الدوري حضورا جيدا، حيث احتل المركز التاسع برصيد 10 نقاط جمعها خلال 11 مباراة، حقق فيها 3 انتصارات، وتعادل في مناسبة واحدة، وخسر 7 مرات، قبل انهاء العقد أمس، والتعاقد مع الزريقي.


وأعلن خانكان عن إنهاء ارتباطه مع فريق السلط بمنشور على "فيسبوك" قال فيه: "رغبة مني ونظرا للظروف الصعبة والضائقة المالية وعدم الوفاء بالوعود، أعلن نهاية عقدي مع نادي السلط بالتراضي متمنيا لهم التوفيق، وصولنا لربع نهائي الكاس، وتواجدنا بمركز متوسط بالترتيب، رغم عدم القدرة على التعاقد مع لاعبين محترفين وكادر فني مساعد باستثناء محلل الأداء مجد إسماعيل لظروف النادي الصعبة، أنشأنا فريقا رديفا سيكون له شأن كبير في المستقبل، شكرا للاعبين الأبطال الذين صبروا على الظروف الصعبة وتغلبوا عليها بإخلاصهم ووفائهم، شكرا لجماهير السلط الوفية التي آزرتنا في هذه المحنة الصعبة، شكرا للمحامي عماد حناينة الذي ساهم بإنهاء عقدي بشكل ودي".


وتعاقد نادي السلط مع المحترف المصري أحمد شمس الدين، ليمثل الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، وسبق أن لعب شمس الدين قبل موسمين مع السلط، قادما من فريق جبلة السوري، بحثا عن زيادة القوة الهجومية للفريق.


وشكل السلط نقطة مضيئة في مسيرة دوري المحترفين منذ صعوده، وحافظ على مقعده بين الكبار منذ الموسم 2018-2019، حيث احتل المركز الخامس في أول مشاركة له، وهو المركز الذي عزز من حضوره في المنافسات المحلية، ونال السلط المركز الرابع في الموسم 2020، وقبل أن يأتي الموسم 2021، الذي كان شاهدا على حضور وتألق الفريق وإبداعاته في البطولات المحلية كافة، ونافس بقوة على ألقاب البطولات، حيث وصل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن، قبل أن يخسر أمام فريق الفيصلي بهدف دون رد، وتمكن من التأهل للدور الثاني في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في مشاركته التاريخية الأولى.

 

 

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