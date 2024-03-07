السلط يهتدي لطريق الانتصارات.. وقمة مرتقبة بين الرمثا والحسين اليوم

مهند جويلس

اضافة اعلان

اهتدى فريق السلط لطريق الانتصارات بدوري المحترفين لكرة القدم، وذلك بعد قلبه الطاولة على ضيفه شباب الأردن والفوز عليه بهدفين لهدف أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من البطولة، في المباراة التي جرت على ملعب السلط.وتقدم شباب الأردن بالنتيجة عبر اللاعب أحمد صبرة خلال أحداث الشوط الأول، قبل أن يسجل السلط هدفين خلال الشوط الثاني عن طريق عبد الله ذيب ومحمد زريقات، ويسجل الفوز الغائب عن الفريق منذ 3 مباريات.ورفع السلط رصيده من النقاط إلى النقطة 13 ومتقدما للمركز التاسع، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق شباب الأردن عند 16 نقطة وفي المركز السادس.وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب الجولة ذاتها، والتي جمعت سحاب والأهلي على ستاد عمان الدولي.وتختتم منافسات الجولة غدا بآخر مواجهتين، حيث يستضيف الوحدات نظيره مغير السرحان على ستاد عمان عند الساعة الخامسة مساء، فيما يحتضن ستاد الأمير محمد مواجهة معان والفيصلي عند الساعة السابعة والنصف مساء.السلط: قتيبة دعسان، خالد العسولي، عبد الله المناصرة، محمد زريقات، عصام سميري، حمد البلاونة (محمد العدوان)، عميد صوافطة، محمود موافي، عبد الله ذيب (يزن عبد العال)، سيف بشابشة (محمد غانم (محمود جمال)) وعدي القرا.شباب الأردن: سلامة سلمان، حسن حلوة، أحمد أيمن، عامر المجدوبة، محمد طه، فضل هيكل، محمد أبو طه، أحمد صبرة، حمزة النعيم، أيهم هشام وأويس زيادات.الحكام: إبراهيم سمارة حكما للساحة، المساعد الأول عمرو عجاج، المساعد الثاني مراد الذيبه ومحمود صبيح حكما رابعا.الإنذارات: محمد طه (شباب الأردن)- تسلم لاعب شباب الأردن أحمد صبرة الكرة من خارج منطقة الجزاء ومر من مدافعي السلط ببراعة، واضعا الكرة بإتقان في الشباك رغم محاولة حارس مرمى السلط بالتصدي لها (41).- هيأ لاعب السلط عدي القرا كرة لزميله عبد الله ذيب داخل منطقة الجزاء، ليسددها الأخير بقوة بيمناه لم يحرك حارس شباب الأردن لها ساكنا (56).- نفذ لاعب السلط عبد الله ذيب ركلة ثابتة من مسافة بعيدة، وضعها على رأس زميله المدافع محمد زريقات الذي ضربها بدقة في الشباك (61).- سدد بشابشة كرة قوية ردها القائم الأيمن لمرمى شباب الأردن (21).- ردت العارضة تسديدة النعيم القوية من أمام المرمى (45+1).- أهدر صبرة فرصة تعديل الكفة بتسديدة علت العارضة (64).- تصدى سلمان لتسديدة موافي القوية من مسافة قريبة (67).يستضيف ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد اليوم قمة مواجهات الجولة الرابعة عشرة من البطولة، والتي تجمع متصدر ترتيب الدوري الحسين إربد وبرصيده 37 نقطة، بنظيره الرمثا صاحب المركز الرابع برصيد 19 نقطة، في مباراة يطلق عليها "ديربي الشمال".وكانت مواجهة الذهاب مثيرة بأحداثها التي شهدت تعرض 3 لاعبين للبطاقة الحمراء، وانتهت بفوز متأخر للحسين إربد بهدف نظيف حمل توقيع الشاب سيف الدين درويش، والذي منح النقاط الثلاث أيضا مؤخرا لفريقه أمام السلط بالجولة الماضية.ويتطلع الحسين لتسجيل الفوز الثالث عشر بالبطولة والاقتراب أكثر من حلم التتويج بلقب البطولة، من خلال اعتماد المدرب جمال محمود على كوكبة من النجوم منهم حمزة الدردور، محمود مرضي، مصعب اللحام ومنذر أبو عمارة.وبدوره، يسعى الرمثا لمصالحة جماهيره وتسجيل أول فوز للفريق في بطولة الدوري الحالي على أحد الفرق أصحاب المراكز المتقدمة، بعد الخسارة في جميعها وعددها 4 مباريات، من خلال اعتماد المدير الفني وسيم البزور على كوكبة النجوم الشابة، ومنهم بشار الذيابات، مجد الزعبي، علي العزايزة وأحمد السلمان.وتقام عند الساعة السابعة والنصف مساء، المواجهة الرابعة في الجولة الحالية، والتي تجمع بين فريقي شباب العقبة والجليل على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.ويتطلع شباب العقبة (18 نقطة) والمنتشي بالفوز مؤخرا على الأهلي خارج قواعده، بإكمال المسيرة الجيدة بمشاركاته بين الكبار، حيث يملك المدير الفني رائد الداود عددا من الأسماء الجيدة التي أثبتت قدراته على تحقيق النتائج الإيجابية مؤخرا، ومنها الكولومبي كريستيان فارجاس، محيسن أبو جبلة، أنس بدوي وغيث المدادحة.ويأمل الجليل (10 نقاط) وصاحب المراكز المتأخرة على سلم الترتيب، بالاستفادة من النقطة التي حصدها الفريق مؤخرا بالتعادل مع الوحدات، وجعلها نقطة انطلاق للبناء عليها مع المدرب محمد العبابنة، من خلال الاعتماد على أوراق مهمة مثل عبيدة النمارنة، عمر عبد الرزاق، يوسف دراغمة وأسعد العزام.