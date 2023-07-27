السنغالي فال يصل الأردن للانضمام لمعان

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وصل المدافع السنغالي محمد فال صباح اليوم، للانضمام لفريق معان استعدادا لانطلاق البطولات المحلية.وكان في استقبال اللاعب مدير فريق نادي معان أحمد ربحي، وممثل شركة بنيان للخدمات الرياضية ووكالات اللاعبين حسام المجدوبة.ويسعتد معان للمشاركة بدوري المحترفين للمرة الرابعة في تاريخه تحت قيادة المدرب ديان صالح.