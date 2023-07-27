الخميس 27 تموز 2023
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السنغالي فال يصل الأردن للانضمام لمعان

السنغالي فال يصل الأردن للانضمام لمعان
السنغالي فال يصل الأردن للانضمام لمعان
وصل المدافع السنغالي محمد فال صباح اليوم، للانضمام لفريق معان استعدادا لانطلاق البطولات المحلية. 

وكان في استقبال اللاعب مدير فريق نادي معان أحمد ربحي، وممثل شركة بنيان للخدمات الرياضية ووكالات اللاعبين حسام المجدوبة.اضافة اعلان

ويسعتد معان للمشاركة بدوري المحترفين للمرة الرابعة في تاريخه تحت قيادة المدرب ديان صالح.
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