السيلاوي يواجه رينفرو غدا في لقاء الفرصة الأخيرة بعرض PFL 6

أيمن أبو حجلة

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سيخوض المقاتل الأردني جراح السيلاوي، نزالا في غاية الأهمية مساء غد، (فجر السبت بتوقيت الأردن)، أمام الأميركي سولومون رينفرو، ضمن منافسات عرض PFL 6، الخاض بمنظمة دوري المقاتلين المحترفين PFL لفنون القتال المختلطة MMA.وكان مقررا، أن يلعب السيلاوي أمام زاك جوسولا، لكن الأخير انسحب قبل أيام قليلة من النزال، ليحل مكانه مواطنه رينفرو الذي سيخوض نزاله الأول في PFL، وحمل في رصيده الاحترافي 10 انتصارات و3 هزائم.وهذه هي المرة الثانية التي يتغير فيها منافس السيلاوي المقبل، بعدما كان مقررا في بداية الأمر، أن يلعب أمام سيدريك دومبي، بطل منظمة جلوري للكيك بوكسنج، لكن الأخير انسحب بسبب إصابة في المرفق، ليحل جوسولا مكانه.وخسر السيلاوي نزاله الأول في الموسم 2023 ضمن منافسات وزن خفيف الوسط، أمام حامل اللقب السويدي ساديبو سي ضمن عرض PFL 3، في نيسان (أبريل) الماضي، في الجولة الثانية بالضربة الفنية القاضية.وهذه هي المشاركة الثانية للسيلاوي في الموسم المنتظم لمنافسات وزن خفيف الوسط بالمنظمة الأميركية، حيث خاض منافسات الموسم الماضي، وجمع 3 نقاط من انتصار واحد بقرار القضاة مقابل خسارة واحدة، ليفقد فرصة بلوغ الدور نصف النهائي.وستكون مهمة السيلاوي صعبة للتأهل إلى نصف نهائي الموسم الحالي، ويحتاج إلى فوز سريع في الجولة الأولى من أجل مواصلة مشواره في البطولة.ويعتمد نظام نقاط "PFL" على نتائج المباراة. الفائز في النزال يحصل على 3 نقاط، وإذا انتهت المعركة بالتعادل، سيحصل كلا المقاتلين على نقطة واحدة. مكافأة إنهاء النزال في الجولة الأولى هي 3 نقاط، مقابل نقطتين لإنهاء النزال في الجولة الثانية، ونقطة واحدة للجولة الثالثة، ولا يتم منح أي نقطة مكافأة إذا فاز المقاتل عن طريق قرار من القضاة.وعلى سبيل المثال، إذا فاز مقاتل في نزال بالجولة الأولى، فسيحصل على إجمالي 6 نقاط. ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الترتيب النهائي، إلى الدور نصف النهائي، حيث يتنافسون فيما بينهم على لقب الموسم وحزام الفئة، إضافة إلى جائزة مالية قدرها مليون دولار أميركي.وتحتوي السلسة الحالية من منافسات الموسم 2023، على 10 مقاتلين عالميين، هم إضافة إلى السيلاوي وسي، الأسترالي شابن ميتشيل، الروسي محمد كريموف، الأميركي بن إيجلي، والبرازيلي كارلوس ليل، الألماني ديفيد زاوادا، الروسي محمد أومالاتوف، الجنوب إفريقي ديلانو تايلور، والمكسيكي ناييب لوبيز.ويتصدر ثلاثة مقاتلين ترتيب النقاط حتى الآن في منافسات وزن خفيف الوسط، هم محمدكريموف وليل وأومالاتوف، فيما يأتي سي رابعا برصيد 5 نقاط.وكان السيلاوي، وقع عقدا مع المنظمة الأميركية العام 2021، ليحجز لنفسه مكانا مستحقا في منافسات الموسم الرسمي بفوزه في شباط (فبراير) العام الماضي، على منافسه الأميركي مايكل ليلي بالضربة القاضية بعد مرور 2:54 دقيقة من زمن الجولة الأولى، لينال في نهاية الحلقة، عقدا للمشاركة في منافسات الموسم 2022.