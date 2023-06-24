الأحد 25 حزيران 2023
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السيلاوي يودع منافسات دوري المقاتلين المحترفين بخسارته أمام رينفرو

جراح السيلاوي يوجه لكمة لمنافسه سولومون رينفرو خلال نزالهما أول من أمس -(من المصدر)
جراح السيلاوي يوجه لكمة لمنافسه سولومون رينفرو خلال نزالهما أول من أمس -(من المصدر)
 خرج المقاتل الأردني جراح السيلاوي خالي الوفاض من منافسات وزن خفيف الوسط للموسم 2023 من دوري المقاتلين المحترفين PFL لفنون القتال المختلطة MMA، بخسارته أول من أمس، (فجر أمس بتوقيت الأردن)، أمام الأميركي سولومون رينفرو بالضربة الفنية القاضية بعد مرور 1:44 دقيقة من عمر الجولة الثانية.اضافة اعلان
وأقيم النزال ضمن عرض PFL 6، في صالة "أوفر تايم إيليت" بمدينة أتلانتا الواقعة في ولاية جورجيا الأميركية، وتلقى خلاله السيلاوي خسارته الثانية هذا الموسم، بعد الأولى أمام السويدي حامل لقب الموسم 2022 ساديبو سي في نيسان (أبريل) الماضي، ضمن عرض PFL 3.
وكان السيلاوي يحتاج إلى فوز بالضربة الفنية قبل مرور 1:14 دقيقة من عمر الجولة الثانية من أجل الحفاظ على فرصته الضئيلة في التأهل إلى دور الأربعة، لكن أداءه تميز بالحذر في الجولة الأولى التي كان الأفضل نسبيا فيها، من خلال مجموعة من الركلات الموجهة لساق منافسه، بيد أن رينفرو عرف كيف يقرب المسافة مع السيلاوي في الجولة الثانية، وأسقطه أرضا عبر اللكمات في أول فرصة سنحت له لتحقيق ذلك، لينهي الحكم النزال في صالح المقاتل الأميركي.
وتلقى السيلاوي، خسارته الثالثة على التوالي والسادسة في مسيرته الاحترافية مقابل 18 انتصارا، فيما حقق رينفرو الفوز للمرة الحادية عشرة في مسيرته مقابل 3 هزائم، علما بأنه متخصص أساسا في منافسات الوزن الخفيف.
وهذه هي المشاركة الثانية للسيلاوي في الموسم المنتظم لمنافسات وزن خفيف الوسط بالمنظمة الأميركية، حيث خاض منافسات الموسم الماضي، وجمع 3 نقاط من انتصار واحد بقرار القضاة مقابل خسارة واحدة، ليفقد فرصة بلوغ الدور نصف النهائي.
ويعتمد نظام نقاط "PFL" على نتائج المباراة. الفائز في النزال يحصل على 3 نقاط، وإذا انتهت المعركة بالتعادل، سيحصل كلا المقاتلين على نقطة واحدة. مكافأة إنهاء النزال في الجولة الأولى هي 3 نقاط، مقابل نقطتين لإنهاء النزال في الجولة الثانية، ونقطة واحدة للجولة الثالثة، ولا يتم منح أي نقطة مكافأة إذا فاز المقاتل عن طريق قرار من القضاة.
وعلى سبيل المثال، إذا فاز مقاتل في نزال بالجولة الأولى، فسيحصل على إجمالي 6 نقاط. ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الترتيب النهائي، إلى الدور نصف النهائي، حيث يتنافسون فيما بينهم على لقب الموسم وحزام الفئة، إضافة إلى جائزة مالية قدرها مليون دولار أميركي. 
وأنهى السيلاوي الموسم بالمركز التاسع من بين 10 مقاتلين دون نقاط، فيما تأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى، الروسي محمد محمدكريموف والبرازيلي كارلوس ليل والسويدي ساديبو سي والروسي محمد أومالاتوف، إلى الأدوار الإقصائية التي ستبدأ في آب (أغسطس) المقبل. 
وفي الموسم الماضي، خطف السيلاوي، الفوز في أول نزالاته بالسلسلة، عندما تخطى منافسه البرازيلي جليسون تيباو، بقرار منقسم من القضاة في أيار (مايو) العام الماضي (27-30 و29-28 و29-28)، لكن حلمه بالفوز بلقب السلسلة، تبخر في تموز (يوليو) الماضي، بخسارته أمام الروسي محمد أومالاتوف بالضربة القاضية، بعد مرور 3:33 من عمر الجولة الأولى، إثر تلقيه وابلا من اللكمات المؤثرة التي أسقطته أرضا.
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