الأربعاء 26 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الشارع المحلي ينتظر الخميس لمعرفة خصوم "النشامى" في تصفيات المونديال

المنتخب الوطني لكرة القدم - (من المصدر)
المنتخب الوطني لكرة القدم - (من المصدر)
 تتجه انظار عشاق الكرة الأردنية ظهر يوم غد صوب العاصمة الماليزية كوالالمبور، لمتابعة حفل سحب قرعة التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات مونديال 2026 وأمم آسيا 2027، بآمال وتطلعات ان تخدم القرعة منتخب النشامى بمجموعة متزنة، تزيد من فرصته بالتأهل للمرحلة الثالثة في الطريق إلى المونديال. اضافة اعلان
ولن يحضر اتحاد كرة القدم القرعة، رغم الدعوات التي وجهها الاتحاد الآسيوي لممثلي جميع المنتخبات الآسيوية المشاركة في التصفيات.
 ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في التصفيات المشتركة يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويبدأ عموتة مشواره الفعلي مع المنتخب الوطني، في مطلع شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث يواجه المنتخب وديا نظيره منتخب النرويج في السابع من الشهر نفسه في أوسلو، ثم يواجه منتخب أذربيجان بعد خمسة أيام في باكو، ثم يقود عموتة  المنتخب في منافسات البطولة الودية الرباعية، والتي يستضيفها اتحاد الكرة على ستاد عمان الدولي خلال الفترة من التاسع ولغاية السابع عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بمشاركة منتخبات قطر وإيران والعراق.
وكان الشارع الرياضي المحلي، ابدى تفاؤلا بقدرة المنتخب على التأهل لمونديال 2026، في ظل الخامات الموجودة في الكرة الأردنية، إلى جانب زيادة عدد المنتخبات المتأهلة للمونديال (48 منتخبا).
النشامى في التصنيف الثاني 
" النشامى"  سيكون في  المستوى الثاني لمنافسات المرحلة الثانية الى جانب منتخبات أوزبكستان والصين والبحرين وسوريا وفيتنام وفلسطين وقرغيزستان والهند، فيما يضم المستوى الأول منتخبات اليابان وإيران وأستراليا وكوريا الجنوبية والسعودية وقطر والعراق والإمارات وعمان، و يضم المستوى الثالث لبنان وطاجيكستان وتايلاند وكوريا الشمالية والفلبين وماليزيا والكويت وتركمانستان وهونغ كونج، بينما سيضم المستوى الرابع المنتخبات الـ18 الأقل تصنيفا في القارة الآسيويـة، وستكون المواجهة الأولى للمنتخب الوطني في السادس عشر من نوفمبر القادم.
وتشارك في قرعة المرحلة الأولى المنتخبات صاحبة التصنيف من الثامن والعشرين ولغاية الخامس والأربعين حسب التصنيف الذي صدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم العشرين من الشهر الحالي أجل التعرف على 9 منتخبات تتأهل للمرحلة الثانية، وستخوض هذه المنتخبات مواجهتي ذهاب وإياب يومي الثاني عشر والسابع عشر من شهر تشرين الأول(أكتوبر) المقبل خلال أيام الفيفا. وتخوض المنتخبات الـ 18 التي ستخوض المرحلة الأولى هي إندونيسيا والصين تايبيه وجزر المالديف واليمن وأفغانستان وسنغافورة وميانمار وكمبوديا ونيبال ومكاو ومنغوليا وبوتان ولاوس وبروناي وبنغلاديش وتيمور الشرقية وباكستان وغوان، بينما ستبدأ بقية المنتخبات ومنها منتخب النشامى التصفيات من المرحلة الثانية.
وتتأهل المنتخبات التسعة التي تحقق الفوز في المرحلة الأولى، من أجل المشاركة في المرحلة الثانية، كي تنضم إلى 27 منتخباً، بحيث يتواجد 36 منتخباً في الدور الثاني، سيتم تقسيمها على 9 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، وجدول مباريات الجولات الست سيكون أيام السادس عشر والحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والحادي والعشرين والسادس والعشرين من شهر اذار (مارس) المقبل،  والسادس والحادي عشر من شهر حزيران ( يونيو) ، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للمرحلة الثالثة وأيضا تضمن هذه المنتخبات الـ18 التأهل مباشرة لنهائيات كأس أمم آسيا في السعودية 2027.
ويجري سحب قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم خلال عام 2024، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المتبقيين من خلال الدور الرابع من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت سيكون هنالك مقعد تاسع متاح من خلال التأهل إلى الملحق العالمي. 
في الجهة المقابلة فإن المنتخبات الـ18 الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في مجموعاتها خلال الدور الثاني من التصفيات المشتركة، تنتقل للمنافسة في الدور الثالث والنهائي من تصفيات كأس آسيا، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بهذه المرحلة في وقت لاحق.
المدير الفني لفريق الأرثوذكسي سالم القرا - (من المصدر)

القرا: الأرثوذكسي قادر على التتويج بـ"المحترفات".. و"التأديبية" قرارها ظالم منذ2 ساعة

شطرنج

"الشطرنج" يصدر جدول بطولاته المحلية ويخصص جوائز مالية للفائزين منذ2 ساعة

من توقيع اتفاقية التعاون بين اللجنة الأولمبية وشركة زين - (من المصدر)

"الأولمبية" تجدد اتفاقية الرعاية مع شركة زين منذ2 ساعة

رئيس نادي شباب حوارة راتب شطناوي - (أرشيفية)

أندية "الثانية" تترقب قرار اتحاد الكرة بشأن المخصصات منذ2 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة خلال المعسكر التدريبي الذي أقامه في ليتوانيا - (من المصدر)

منتخب السلة يحلق إلى البرتغال للمشاركة في الدورة الرباعية الدولية

منذ2 ساعة
المنتخب الاولمبي لكرة القدم ( من المصدر)

أجندة الموسم تضرب تحضيرات "الأولمبي" للتصفيات الآسيوية

منذ2 ساعة
مجموعة حاشدة من جماهير فريق حريما في إحدى مباريات كرة الدرجة الثالثة-(من المصدر)

الجماهير سلاح حريما لتجاوز عقدة التأهل إلى "الثانية"

منذ2 ساعة
المدرب الإسباني ألفاريز يشرح الخطة للاعبات المنتخب الوطني خلال الوقت المستقطع - (من المصدر)

"سلة السيدات" يختتم "وديات" إيران ويبحث عن محطة إعداد جديدة

منذ2 ساعة
كرة الطائرة

التعاون يواجه المحطة وعيرا يقابل الكرمل بـ"طائرة" الممتاز

منذ2 ساعة
ملصق سباق الدفع الرباعي الثاني- (من المصدر)

35 سائقا من الأردن وفلسطين في سباق الدفع الرباعي الثاني

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

منظومة التحديث الشامل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو الرئيس الأخير

ماهر أبو طير |اليوم

خلِ السلاح صاحي

سائد كراجة |اليوم

قانون "إصلاح" عقوبات الجرائم الإلكترونية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات | منذ2 ساعة
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
 