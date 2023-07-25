الشارع المحلي ينتظر الخميس لمعرفة خصوم "النشامى" في تصفيات المونديال

يحيى قطيشات

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تتجه انظار عشاق الكرة الأردنية ظهر يوم غد صوب العاصمة الماليزية كوالالمبور، لمتابعة حفل سحب قرعة التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات مونديال 2026 وأمم آسيا 2027، بآمال وتطلعات ان تخدم القرعة منتخب النشامى بمجموعة متزنة، تزيد من فرصته بالتأهل للمرحلة الثالثة في الطريق إلى المونديال.ولن يحضر اتحاد كرة القدم القرعة، رغم الدعوات التي وجهها الاتحاد الآسيوي لممثلي جميع المنتخبات الآسيوية المشاركة في التصفيات.ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في التصفيات المشتركة يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.ويبدأ عموتة مشواره الفعلي مع المنتخب الوطني، في مطلع شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث يواجه المنتخب وديا نظيره منتخب النرويج في السابع من الشهر نفسه في أوسلو، ثم يواجه منتخب أذربيجان بعد خمسة أيام في باكو، ثم يقود عموتة المنتخب في منافسات البطولة الودية الرباعية، والتي يستضيفها اتحاد الكرة على ستاد عمان الدولي خلال الفترة من التاسع ولغاية السابع عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بمشاركة منتخبات قطر وإيران والعراق.وكان الشارع الرياضي المحلي، ابدى تفاؤلا بقدرة المنتخب على التأهل لمونديال 2026، في ظل الخامات الموجودة في الكرة الأردنية، إلى جانب زيادة عدد المنتخبات المتأهلة للمونديال (48 منتخبا).النشامى في التصنيف الثاني" النشامى" سيكون في المستوى الثاني لمنافسات المرحلة الثانية الى جانب منتخبات أوزبكستان والصين والبحرين وسوريا وفيتنام وفلسطين وقرغيزستان والهند، فيما يضم المستوى الأول منتخبات اليابان وإيران وأستراليا وكوريا الجنوبية والسعودية وقطر والعراق والإمارات وعمان، و يضم المستوى الثالث لبنان وطاجيكستان وتايلاند وكوريا الشمالية والفلبين وماليزيا والكويت وتركمانستان وهونغ كونج، بينما سيضم المستوى الرابع المنتخبات الـ18 الأقل تصنيفا في القارة الآسيويـة، وستكون المواجهة الأولى للمنتخب الوطني في السادس عشر من نوفمبر القادم.وتشارك في قرعة المرحلة الأولى المنتخبات صاحبة التصنيف من الثامن والعشرين ولغاية الخامس والأربعين حسب التصنيف الذي صدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم العشرين من الشهر الحالي أجل التعرف على 9 منتخبات تتأهل للمرحلة الثانية، وستخوض هذه المنتخبات مواجهتي ذهاب وإياب يومي الثاني عشر والسابع عشر من شهر تشرين الأول(أكتوبر) المقبل خلال أيام الفيفا. وتخوض المنتخبات الـ 18 التي ستخوض المرحلة الأولى هي إندونيسيا والصين تايبيه وجزر المالديف واليمن وأفغانستان وسنغافورة وميانمار وكمبوديا ونيبال ومكاو ومنغوليا وبوتان ولاوس وبروناي وبنغلاديش وتيمور الشرقية وباكستان وغوان، بينما ستبدأ بقية المنتخبات ومنها منتخب النشامى التصفيات من المرحلة الثانية.وتتأهل المنتخبات التسعة التي تحقق الفوز في المرحلة الأولى، من أجل المشاركة في المرحلة الثانية، كي تنضم إلى 27 منتخباً، بحيث يتواجد 36 منتخباً في الدور الثاني، سيتم تقسيمها على 9 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، وجدول مباريات الجولات الست سيكون أيام السادس عشر والحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والحادي والعشرين والسادس والعشرين من شهر اذار (مارس) المقبل، والسادس والحادي عشر من شهر حزيران ( يونيو) ، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للمرحلة الثالثة وأيضا تضمن هذه المنتخبات الـ18 التأهل مباشرة لنهائيات كأس أمم آسيا في السعودية 2027.ويجري سحب قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم خلال عام 2024، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المتبقيين من خلال الدور الرابع من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت سيكون هنالك مقعد تاسع متاح من خلال التأهل إلى الملحق العالمي.في الجهة المقابلة فإن المنتخبات الـ18 الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في مجموعاتها خلال الدور الثاني من التصفيات المشتركة، تنتقل للمنافسة في الدور الثالث والنهائي من تصفيات كأس آسيا، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بهذه المرحلة في وقت لاحق.