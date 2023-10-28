السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الشبلي يتوج ببرونزية الألعاب الآسيوية البارالمبية

الشلبي
توج لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي جميل الشبلي
عمان - الغد - توج لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، جميل الشبلي، اليوم السبت، بالميدالية البرونزية، وذلك في ختام المشاركة الأردنية في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.اضافة اعلان

وحقق "الشبلي" المركز الثالث والميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن فوق ١٠٧ كغم بعد أن تمكن من رفع ٢٣٥ كغم.

وجاء في المركز الأول الإيراني أحمد أمين زاده والذي تمكن من رفع ٢٦٦ كغم وجاء مواطنه مهدي الصيادي في المركز الثاني بعد أن تمكن من رفع ٢٤٠ كغم.

يذكر أن هذه هي ثاني ميدالية يُحققها جميل الشبلي على مستوى الدورات الألعاب الآسيوية البارالمبية حيث كان قد نال الميدالية الذهبية في منافسات دفع الجلة بألعاب القوى في النسخة الأولى والتي أقيمت في مدينة هانغزو الصينية عام ٢٠١٠.

وببرونزية "الشبلي" يكون المنتخب الوطني لرفع الأثقال قد أنهى مشاركته في الدورة بحصوله على ٥ ميداليات من أصل ٦ لاعبين شاركوا وجاءت هذه الميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية واحدة.

ورفع الأردن رصيد ميدالياته في ختام دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو ٢٠٢٢) إلى ٧ ميداليات تشمل ٤ ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية واحدة.

وتعتبر هذه هي النسخة الأفضل لحصيلة ميداليات الأردن في تاريخ مشاركاته في دورات الألعاب الآسيوية البارالمبية متفوقةً على النسخة الأولى والذي نال خلالها الأردن ٣ ميداليات ذهبية وبرونزيتين.

وتحققت ميداليات الأردن في النسخة الحالية عبر كل من الأبطال والبطلات : عمر قرادة - ذهبية (رفع الأثقال لوزن ٤٩ كغم) ونبيل مقابلة - ذهبية (سباق ١٥٠٠ متر فئة T13) وعبدالكريم خطاب - ذهبية (رفع الأثقال لوزن ٨٨ كغم) وأحمد هندي - ذهبية (دفع الجلة فئة F34) وأسماء عيسى - فضية (رفع الأثقال لوزن ٧٩ كغم) وثروت الحجاج - فضية (رفع الأثقال لوزن ٨٦ كغم) وجميل الشبلي - برونزية (رفع الأثقال - وزن فوق ١٠٧ كغم).


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