"الشراكة" تفرض نفسها في صدارة "شطرنج" الفئات العمرية

مصطفى بالو

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فرضت "الشراكة" بالمراكز الأولى نفسها في منافسات بطولة المملكة للفئات العمرية للذكور والإناث، والتي تشهد مشاركة واسعة ومنافسة محتدمة لنيل لقب المملكة لكل فئة في جولات الذكور والإناث، مع إسدال الستار على الجولات الثلاث الأولى التي أقيمت في صالة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد الرياضة الذهنية.وجاءت نتائج الذكور على النحو التالي:-يتصدر فئة تحت 8 سنوات: عبدالله خويرة ويحيى عبدالله برصيد 3 نقاط لكل منهما ويتشارك بالمركز الثاني كل من ناصر عيسى، ريان عودة، ريان عبدالرازق، أحمد شتيوي، ويمان ريان برصيد نقطتين لكل منهم.-يتصدر فئة 10 سنوات، شهم عجيلات وورد الزيادين برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتشارك بالمركز الثاني كرم رستم والبشر ربابعة برصيد 2.5 نقطة لكل منهما.-يتشارك في صدارة فئة 12 سنة، كل من خالد صيام ووريان ريان برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتشارك بالمركز الثاني كل من خالد الحطبة وكرم عجيلات برصيد 2.5 نقطة لكل منهما.-يتشارك في صدارة فئة تحت 14 سنة، كل من محمد البشير، ووزيد خليفة ومحمد هدبان برصيد 3 نقاط لكل منهم، ويتشارك بالمركز الثاني كل من فراس الشواورة، أمجد اليبرودي وعزالدين شتيوي برصيد 2.5 نقطة لكل منهم.-يتشارك في صدارة فئة تحت 16 سنة، كل من مالك الحاج، عبدالرحمن الخالدي، أنس خويرة وأحمد ربابعة برصيد 3 نقاط لكل منهم، ويحتل المركز الثاني مازن إياس برصيد 2.5 نقطة لكل منهم.- يتصدر فئة تحت 18 سنة، راكان دسة، وعزالدين المقابلة برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتشارك بالمركز الثاني سامي حبش ويوسف الحسيني برصيد 2.5 نقطة لكل منهما.- يتشارك في صدارة فئة تحت 20 سنة، كل من سيف مالك وعلي القيسي برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتشارك بالمركز الثاني كل من جلال أبوعيشة، جوزيف كويكة، وباسل داوود برصيد 2 نقطة لكل منهم.اما نتائج الاناث فقد جاءت على النحو التالي:-يتصدر فئة تحت 8 سنوات، رهف أحمد برصيد 3 نقاط، ويتشارك بالمركز الثاني فرح صيام وماسة وشاح برصيد نقطتين لكل منهما.- تتصدر الترتيب العام تحت 10 سنوات تاليا هلال برصيد 2.5 نقطة، وتتشارك بالمركز الثاني سيرينا إيراني، ومايا عبدالرزاق برصيد برصيد نقطتين لكل منهما.-تتصدر فئة 12 سنة، لامار بكر برصيد 3 نقاط، وتتشارك بالمركز الثاني كل من جيداء هلال وتالين خوري وزين أحمد برصيد 2 نقطتين لكل منهما.-تتشارك في صدارة فئة تحت 14 سنة، ريفانا هلال وجود احمد برصيد 3 نقاط لكل منهما، وتتشارك بالمركز الثاني سرة إرشيدات، سرح العساف ومريم ذيب برصيد نقطتين لكل منهم.-تتشارك في صدارة فئة تحت 16 سنة، ربى القضاة وسرح الكيلاني برصيد 3 نقاط لكل منهما، وتتشارك بالمركز الثاني كل من منى الكلوب، وهالة موسى وجنى تيل برصيد نقطتين لكل منهم.- تتصدر فئة تحت 18 سنة، سيرينا عرفات برصيد 3 نقاط، وتحتل المركز الثاني عايشة البس برصيد نقطتين.-تتصدر فئة تحت 20 سنة، مايا إيراني برصيد 3 نقاط، وتحتل المركز الثاني مها المحمد برصيد نقطتين.