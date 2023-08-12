"الشراكة" تفرض نفسها في صدارة "شطرنج" الفئات العمرية

وجاءت نتائج الذكور على النحو التالي:
-يتصدر فئة تحت 8 سنوات: عبدالله خويرة ويحيى عبدالله برصيد 3 نقاط لكل منهما ويتشارك بالمركز الثاني كل من ناصر عيسى، ريان عودة، ريان عبدالرازق، أحمد شتيوي، ويمان ريان برصيد نقطتين لكل منهم.
-يتصدر فئة 10 سنوات، شهم عجيلات وورد الزيادين برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتشارك بالمركز الثاني كرم رستم والبشر ربابعة برصيد 2.5 نقطة لكل منهما.
-يتشارك في صدارة فئة 12 سنة، كل من خالد صيام ووريان ريان برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتشارك بالمركز الثاني كل من خالد الحطبة وكرم عجيلات برصيد 2.5 نقطة لكل منهما.
-يتشارك في صدارة فئة تحت 14 سنة، كل من محمد البشير، ووزيد خليفة ومحمد هدبان برصيد 3 نقاط لكل منهم، ويتشارك بالمركز الثاني كل من فراس الشواورة، أمجد اليبرودي وعزالدين شتيوي برصيد 2.5 نقطة لكل منهم.
-يتشارك في صدارة فئة تحت 16 سنة، كل من مالك الحاج، عبدالرحمن الخالدي، أنس خويرة وأحمد ربابعة برصيد 3 نقاط لكل منهم، ويحتل المركز الثاني مازن إياس برصيد 2.5 نقطة لكل منهم.
- يتصدر فئة تحت 18 سنة، راكان دسة، وعزالدين المقابلة برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتشارك بالمركز الثاني سامي حبش ويوسف الحسيني برصيد 2.5 نقطة لكل منهما.
- يتشارك في صدارة فئة تحت 20 سنة، كل من سيف مالك وعلي القيسي برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتشارك بالمركز الثاني كل من جلال أبوعيشة، جوزيف كويكة، وباسل داوود برصيد 2 نقطة لكل منهم.
اما نتائج الاناث فقد جاءت على النحو التالي:
-يتصدر فئة تحت 8 سنوات، رهف أحمد برصيد 3 نقاط، ويتشارك بالمركز الثاني فرح صيام وماسة وشاح برصيد نقطتين لكل منهما.
- تتصدر الترتيب العام تحت 10 سنوات تاليا هلال برصيد 2.5 نقطة، وتتشارك بالمركز الثاني سيرينا إيراني، ومايا عبدالرزاق برصيد برصيد نقطتين لكل منهما.
-تتصدر فئة 12 سنة، لامار بكر برصيد 3 نقاط، وتتشارك بالمركز الثاني كل من جيداء هلال وتالين خوري وزين أحمد برصيد 2 نقطتين لكل منهما.
-تتشارك في صدارة فئة تحت 14 سنة، ريفانا هلال وجود احمد برصيد 3 نقاط لكل منهما، وتتشارك بالمركز الثاني سرة إرشيدات، سرح العساف ومريم ذيب برصيد نقطتين لكل منهم.
-تتشارك في صدارة فئة تحت 16 سنة، ربى القضاة وسرح الكيلاني برصيد 3 نقاط لكل منهما، وتتشارك بالمركز الثاني كل من منى الكلوب، وهالة موسى وجنى تيل برصيد نقطتين لكل منهم.
- تتصدر فئة تحت 18 سنة، سيرينا عرفات برصيد 3 نقاط، وتحتل المركز الثاني عايشة البس برصيد نقطتين.
-تتصدر فئة تحت 20 سنة، مايا إيراني برصيد 3 نقاط، وتحتل المركز الثاني مها المحمد برصيد نقطتين.