الشرباتي وأبو الرب يرفعان العلم الأردني في افتتاح أولمبياد باريس

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عمان- الغد- اختارت اللجنة الأولمبية لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو، صالح الشرباتي وراما أبو الرب، لرفع العلم الأردني في حفل افتتاح النسخة الـ ٣٣ من دورة الألعاب الأولمبية والتي ستنطلق بشكلٍ رسمي يوم 26 الحالي في العاصمة الفرنسية باريس.ونجح صالح الشرباتي في التأهل إلى أولمبياد باريس بعد أن حل خامساً في التصنيف العالمي لوزن تحت 80 كغم.ويتطلع الشرباتي أن يكون أول رياضي أردني يحقق ميداليتين في دورات الألعاب الأولمبية حيث توج في النسخة الماضية من الأولمبياد بالميدالية الفضية في النسخة التي جرت بالعاصمة اليابانية طوكيو.وتأهلت أبو الرب ضمن منافسات وزن فوق 67 كغم من خلال التصفية الآسيوية والتي جرت في مدينة تايآن الصينية في آذار (مارس) الماضي.وسبق لها التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب والتي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في العام 2018.وسيمثل الأردن في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة 12 لاعبة ولاعبا وهم : رباعي التايكواندو، جوليانا الصادق وراما أبو الرب وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وثلاثي الملاكمة حسين وزياد عشيش وعبادة الكسبة ولاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، ولاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة، زيد أبو يمن، ولاعبي المنتخب الوطني للسباحة، عمرو الور وكارين البلبيسي، ولاعب الماراثون معاذ الخوالدة.وتعتبر هذه هي المشاركة الثانية عشرة للأردن في دورات الألعاب الأولمبية منذ الظهور الأول في نسخة موسكو العام 1980 حيث يمتلك الأردن في رصيده الأولمبي 3 ميداليات، من بينها ذهبية لاعب التايكواندو، أحمد أبو غوش، في أولمبياد ريو دي جانيرو العام 2016 ، وفضية لاعب التايكواندو، صالح الشرباتي، في أولمبياد طوكيو العام 2021 وبرونزية لاعب الكراتيه، عبدالرحمن المصاطفة، في أولمبياد طوكيو كذلك.