الشركة الراعية للبطولات الآسيوية تتفقد ستاد عمان الدولي

اضافة اعلان

قام وفد الشركة الراعية لدوري أبطال آسيا (‏FMA‏) بجولة تفقدية اليوم للمرافق الخاصة لستاد عمان الدولي، بإعتباره ‏الملعب ‏البيتي للنادي الفيصلي في دوري أبطال آسيا، وتم استعراض كافة المعايير المتعلقة بالدعاية والإعلان خلال مباريات الفريق ‏في ‏دوري أبطال آسيا، حيث أبدى ممثلي الفيصلي حرصهم على التعاون مع الجهات المنظمة وعكس صورة تنظيمية تليق بمشاركة ‏‏الزعيم على المستوى القاري.‏وتكون الوفد من فراس برجاوي ومروان مراد بالإضافة لمندوبين الناقل الرسمي للبطولة" ‏bein sport‏" وبحضور رئيس اللجنة ‏‏المسؤولة عن الملف الآسيوي عضو مجلس الإدارة عبد المحسن المعايطة والسكرتير التنفيذي ليث عجاج وم. سلطان الحديد، وضابط ‏‏الإرتباط الأمني الخاص بالنادي الفيصلي طه العبادي مدير الملاعب المكشوفة بالمدينة الرياضية طارق الحويطات ومندوب الإتحاد ‏‏الأردني لكرة القدم سنان الزعبيكم ثمن مجلس دارة النادي الفيصلي جهود مدير المدينة الرياضية بسام الخلايلة على تعاونه وتسهيل كافة الأمور المتعلقة بزيارة ‏‏الوفد وجهود الإتحاد الأردني لكرة القدم في دعم مشاركات الأندية في البطولات الخارجية.‏