الشركة الراعية للبطولات الآسيوية تتفقد ستاد عمان الدولي

وتكون الوفد من فراس برجاوي ومروان مراد بالإضافة لمندوبين الناقل الرسمي للبطولة" bein sport" وبحضور رئيس اللجنة المسؤولة عن الملف الآسيوي عضو مجلس الإدارة عبد المحسن المعايطة والسكرتير التنفيذي ليث عجاج وم. سلطان الحديد، وضابط الإرتباط الأمني الخاص بالنادي الفيصلي طه العبادي مدير الملاعب المكشوفة بالمدينة الرياضية طارق الحويطات ومندوب الإتحاد الأردني لكرة القدم سنان الزعبي
كم ثمن مجلس دارة النادي الفيصلي جهود مدير المدينة الرياضية بسام الخلايلة على تعاونه وتسهيل كافة الأمور المتعلقة بزيارة الوفد وجهود الإتحاد الأردني لكرة القدم في دعم مشاركات الأندية في البطولات الخارجية.