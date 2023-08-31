الشريف.. ترسم بـ"عدسة الكاميرا" لوحات رياضية تتلون بالاحترافية

مصطفى بالو

تعرفها جماهير الرياضة الفلسطينية، وإن غابت تبادر بالسؤال عنها، وهي التي تسلحت بالتحدي لاقتحام ميادين مهنة المتاعب، وإن طالتها الانتقادات بحكم العادات والتقاليد، إلا انها قدمت نفسها من القليلات في مجال التصوير الفوتوغرافي الرياضي، باحثة عن ربط قصة الصورة بالمعنى الذي تريد توصيله إلى المشاهدين، حتى غدت "أيقونة" للرياضة في مختلف الأحداث، ونادتها الجماهير في ملاعب الكرة الفلسطينية بـ"ملكة الدوري".

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المصورة الرياضية شروق الشريف، وإن كانت مشجعة متعصبة لنادي أهلي الخليل، الذي انطلقت منه في تجربتها الناجحة في التصوير الرياضي، إلا انها أبدت في سرد قصص إبداع لمختلف الرياضات الفلسطينية، ولها حضور مميز بالأردن، وقفت أمام مرآة "الغد" لتحكي قصة نجاحها عبر السطور الآتية.



وحول حكايتها مع التصوير بشكل عام والرياضة بشكل خاص، ردت المتألقة الشريف: "لي تجربة إعلامية عندما عملت مذيعة في راديو منبر الحرية العام 2003، في الوقت الذي كنت فيه أمارس هوايتي في التقاط الصور ذات المعنى عبر عدسة "موبايلي" وأحفظها، وعندما لاحظت الإعجاب لدى من يشاهدها، زاد عشقي للتصوير الذي بدأته بمعدات بسيطة".



وعن سر توجهها إلى تصوير الأحداث والمناسبات الرياضية، أجابت الشريف: "أنا ابنة نادي أهلي الخليل الذي ارتبطت به منذ الصغر، وكنت أرافقه وأنفرد في تصوير مبارياته وتدريباته، ويوما بعد يوم زاد تعلقي بالتصوير الرياضي، في ظل الدعم المعنوي والتغذية الراجعة من المتابعين، ومعه علا مؤشر امتهاني التصوير الرياضي، فاجتهدت على نفسي وتسلحت بالدورات والتجارب المتراكمة، وطورت من معداتي حتى أصبحت "تعويذة" لدى الجماهير الكروية، وكانت الانطلاقة الحقيقية إلى تصوير مختلف المناسبات والألعاب الرياضية".



وتجد الطموحة شروق، أن طريقها كانت مليئة بالصعوبات والانتقادات في مهنة التصوير الرياضي، موضحة: "انا ابنة عائلة محافظة من الخليل تحكمنا عادات وتقاليد مجتمعنا، والتي كانت ترى أن مهنتي-التصوير الرياضي- وخاصة وأنني كنت الوحيدة في ذلك الوقت لا تليق بي كفتاة، ما اتعبني وأحبطني نفسيا، لكن في الوقت ذاته، زادتني قوة وصلابة ولم أغادر المكان، وتطلعت إلى تقديم نفسي بنجاح إلى مجتمعي، خاصة وأنني اجد الرياضة أفقا نضاليا، يلتقي مع الجانب السياسي إن لم يتفوق عليه، في عرض قضيتنا العادلة ضد الاحتلال إلى العالم".



وعن أبرز الأحداث والمناسبات الرياضية التي أبدعت عدستها في سرد قصصها المثيرة، قالت شروق: "أنا دائمة الحضور للأحداث والمنافسات الرياضية الفلسطينية، إن كانت مباريات أو مؤتمرات في كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطاولة، ألعاب القوى، الألعاب القتالية، وغيرها من الألعاب التي وقعت فيها بعدستي على لقطات لا تنسى، لكن تبقى مباريات كرة القدم شغفي وجماهيرها مصدر إلهامي، على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، سواء في المباريات الودية والرسمية والبطولات، ولا سيما القدس والكرامة في نسختيها، وما يزال لدي الكثير من الطموحات التي أجتهد لتحقيقها في مجال التصوير الرياضي، وأجد تميزي في اختلاف لقطاتي التصويرية".



وتؤكد الشريف، أن الأردن يحتل مساحة واسعة في قلبها، وتتطلع إلى ترك بصمتها بالتصوير الرياضي لمختلف الألعاب في عمان، شارحة: "أنا جسدي في فلسطين، وروحي بالأردن، فأنا أحمل الرقم الوطني الأردني، ووالدي وجميع أفراد عائلتي، وحقيقة الأردن الرئة التي يتنفس منها الفلسطينيون في مختلف المجالات، ونعتز بالعلاقة التاريخية التي تربط التوأمين الأردني الفلسطيني، والموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين-حفظه الله ورعاه-".