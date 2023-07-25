الأربعاء 26 تموز 2023
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"الشطرنج" يصدر جدول بطولاته المحلية ويخصص جوائز مالية للفائزين

شطرنج
شطرنج
 أصدر اتحاد الشطرنج الملكي جدول منافسات بطولات المملكة النهائية للرجال والسيدات والفئات العمرية 6-20 سنة، والتي تأتي ضمن خطة الاتحاد للموسم 2023، وتبدأ عجلة دوران جولاتها غدا، من خلال انطلاق الجولة الأولى لبطولتي الرجال والسيدات عند الساعة 6 في قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر الاتحاد، والتي تنتهي بتحديد أبطال المملكة لجميع الفئات.اضافة اعلان
وقال رئيس الاتحاد م.نواف إرشيدات: "توسعت قاعدة الشطرنج على مستوى الذكور والإناث، ونكاد نجزم بأنها دخلت كل بيت أردني إلى حد كبير، وجاء ذلك نتاج عمل سنوات طويلة، خطة بعيدة المدى وضع بنودها رئيس اتحاد الشطرنج والنادي الملكي الراحل سمو الأمير محمد، إلى جانب ما حققه الشطرنج الأردني من نتائج فردية وفرقية، على مستوى الجنسين وجميع الفئات العمرية من الناشئين إلى الرجال والسيدات، والذي أصبح جاذبا للعديد من الشباب والشابات".
وأضاف: "نفتخر في اتحاد الشطرنج، أن هذه البطولات لطالما قدمت لنا أفضل المواهب على صعيد الرجال والسيدات والفئات العمرية، والذين أسهموا بتحقيق إنجازات نوعية للشطرنج الأردني محليا وعربيا وقاريا، وقد رصدنا جوائز مالية تحفيزية وتقديرية للمشاركين في بطولات الفئات العمرية التي تقام مطلع آب (أغسطس) المقبل".
وتابع: "وفي بطولة الرجال والسيدات، تحصل الأولى على 150 دينارا وميدالية ذهبية وكأس، والثانية على 100 دينار وميدالية فضية، والثالثة على 75 دينارا وميدالية برونزية، والرابعة على 50 دينارا، والخامسة على 30 دينارا، فيما في بطولة الرجال يحصل الأول على 200 دينار وكأس وميدالية ذهبية، والثاني على 150 دينارا وميدالية فضية، والثالث على 125 دينارا وميدالية برونزية، والرابع على 75 دينارا، والخامس على 50 دينارا، وسنمنح صاحب المركز الأول وبطل المملكة، فرصة تمثيل الشطرنج الأردني في بطولة العرب للعام 2023".
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