الشقران يكتب.. كذب "المنظرون" ولو صدقوا!

بدران الشقران

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من المخجل أن نشاهد المنظرين على مواقع التواصل الاجتماعي، يلعبون دورا مهما في التأثير بشكل سلبي على قرارات أصحاب القرار في العديد من المؤسسات الرياضية خاصة الأندية، فيما أصحاب الخبرات والمعنيون وأبناء الرياضة مهمشون، رغم أنهم يفترض أن يكونوا أصحاب الرأي والكلمة في تخصصهم وواقعهم الذين يعرفونه جيدا.من المعيب أن نرى صفحات لأشخاص منظرين في الرياضة والإدارة الرياضية والتدريب، ينتقدون مدربين ويشتمون لاعبين، وينظرون على التحكيم، فيما هم لم يسبق وأن ركلوا كرة، أو دربوا فريقا أو شاركوا في دورات تدريب معتمدة، أو مارسوا التحكيم، أو حتى حضروا مباراة كرة قدم في الملعب، وكأنهم يجيدون الشتم والنقد انطلاقا من مقولة "كذب المنظرون ولو صدقوا".والغريب والمريب في الموضوع، أن هذه الفئة المنظرة، باتت تلعب دورا مهما في دحرجة رؤس مدربين في الأندية، أو إبرام تعاقدات مع لاعبين محليين وأجانب، بل إن هؤلاء المنظرين وصل بهم الحد للتأثير على اختيار تشكيلة الفريق في المباريات.من أعطى هذه الفئة حق التنمر والتأثير في صناعة القرار، هم عدد من القيادات الرياضية ورؤساء الأندية الذين يتحركون وفق أهواء "السوشال ميديا" بعيدا عن دقتها، رغم أن بوستات صفحات التواصل الاجتماعي، تعبر عن وجهات نظر شخصية لمشجع أو متابع، ولا تحمل في أغلبها عصارة خبرة فنية أو إدارية لشخصية رياضية معروفة ومتمكنة.في هذا الزمن، لم يعد للرياضيين الحقيقيين الفنيين والإداريين دور حقيقي في المساهمة في إدارة المنظومة الرياضية، والسبب في ذلك أن بعض القيادات انساقت وراء ما يكتبه مشجع أو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناست بل وأهملت أصحاب الخبرة والرأي السديد.حتى الاتحادات الرياضية أو بعضها، انساق وراء المنظرين، وبات همها إرضاء الشارع لا اتخاذ الخطوات الصحيحة، فالمهم عند الاتحادات، الابتعاد عن انتقاد أصحاب الصفحات الذين نكن لهم التقدير والاحترام كأشخاص، ولكننا ننتقدهم لتدخلهم في الرياضة دون أن يعرفوا عنها شيئا أو يخوضوا فيها، فيما المختصون في بيوتهم قاعدون بعد أن تم تهميشهم.لن أطيل في هذا الموضوع، ولكنها فرصة للتعبير في هذه المساحة وعلى صفحات "الغد" عن رأي شخصي يؤيده الكثيرون، ولكنهم لا يقوون على تغييره، فهل نشهد تحولا في الإدارة الرياضية... أنا شخصيا لا أعتقد ذلك لأن "المنظرين" هم الأقوى..!