الشهراني يشيد بنجاح الأردن في تنظيم بطولة آسيا للمصارعة

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أكد ممثل الاتحاد الدولي للمصارعة، والرئيس السابق للاتحادين العربي والقطري زامل الشهراني، أن الأردن كسب الرهان بنجاح البطولة الآسيوية للمصارعة للشباب والناشئين.وأشاد الشهراني، بالتحضيرات الكبيرة التي سبقت انطلاق البطولة، مؤكدا أن الافتتاح الرسمي لها كشف بوضوح الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الأردني لضمان نجاح الاستضافة.وقال الشهراني: "إن استضافة بطولة بهذا المستوى من شأنه أن ينعكس إيجابيا على مستقبل اللعبة وتطوير مستوياتها في الأردن خاصة على مستوى الفئات العمرية، مبينا أن البطولة ظهرت بأيامها الأولى بمستويات متقدمة لا تقل عن البطولات الأوروبية". وأضاف، ندعم الجهود التي يبذلها الأردن لتطوير اللعبة، ونجد أن العمل جدي والخطط طموحة ما يدفعنا إلى دعم هذه الجهود وتقديم كل ما يلزم لنجاح كل المساعي التي تهدف إلى تطوير اللعبة.وهنأ الشهراني، الأردن على هذا التنظيم، مؤكدا، أن الأردن ستسجل واحدة من أقوى البطولات الآسيوية لأن الكتاب يقرأ من عنوانه.وأكد، سعي الاتحادين الدولي والآسيوي إلى دعم الأردن في تطوير هذه اللعبة حتى تتاح له فرص استضافات أخرى، لأن هذه الاستضافات من شأنها رفع مستوى اللعبة وتطوير اللاعبين الممارسين لها. -(بترا).