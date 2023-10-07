"الصادق" تفوز بعضوية لجنة الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي

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عمان - الغد - فازت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو، جوليانا الصادق، بانتخابات عضوية لجنة الرياضيين في المجلس الأولمبي الآسيوي وذلك بالتزامن مع استضافة مدينة هانغتشو الصينية لدورة الألعاب الآسيوية بنسختها التاسعة عشرة.ونجحت "الصادق" في أن تكون من بين ١٠ أعضاء تم انتخابهم في عضوية لجنة اللاعبين في المجلس الأولمبي الآسيوي والذي اتاح للرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو ٢٠٢٢) في التصويت والذي بدأ مع انطلاق الألعاب يوم ٢٣ أيلول الماضي.وتمكنت "الصادق" في نيل ما مجموعه ٤٤١٠ صوت لتحصل على مقعدها ممثلةً عن منطقة غرب آسيا إلى جانب لاعب التجديف السعودي حسين علي رضا والذي نال ما مجموعه ٢٣٨١ صوت.وتعتبر جوليانا الصادق من أفضل لاعبات التايكواندو في آسيا والعالم حيث تمكنت من نيل العديد من الإنجازات كان أهمها حصولها على فضية بطولة العالم بنسختها الأخيرة وبطلة آسيا في مناسبتين وبطلة النسخة الماضية من دورة الألعاب الآسيوية (جاكارتا ٢٠١٨) وشاركت في عام ٢٠٢١ بدورة الألعاب الأولمبية والتي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو.