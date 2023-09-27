الصادق تنهي مشاركتها في تايكواندو الآسياد

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أنهت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) اليوم مشاركتها في منافسات الدورة الآسيوية الـ 19 بعد خساراتها في الدور ربع النهائي أمام اللاعبة الإيرانية ميليكا.