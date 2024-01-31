"الصارم" عموتة يحول الانتقادات إلى عبارات ثناء وإشادة

مهند جويلس

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تفاجأ الشارع الكروي المحلي خلال حزيران/ يونيو الماضي، من قرار اتحاد الكرة بعدم تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني عندنان حمد، وتعيين المغربي الحسين عموتة خلفا له حتى العام 2026.كان المنتخب الوطني حينها يسير في نسق تصاعدي، من خلال استمرار النتائج الإيجابية ومستوى متطور، ما رشح لاستمراره لفترة أطول، ثم جاء تعيين عموتة، ليبطئ من هذا التصاعد.تراكمت النتائج السلبية في بداية عهد عموتة، مع عدم وضوح الهوية الفنية للفريق خلال المباريات الودية، وجاءت الخسارة القاسية أمام اليابان 6-1، لتنزع من الجماهير سمة التفاؤل قبل أيام قليلة على انطلاق نهائيات كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في قطر.لكن مشوار الفريق في النهائي جاء مغايرا، وأثبتت أن المباريات الودية التي خاضها المنتخب في وقت سابق، كانت تهدف للوقوف على الأخطاء من أجل تداركها في الاستحقاق الرسمي، خصوصا وأن الخسارة في المباريات التحضيرية لم تعن للفريق الكثير، وهو ما أكده عموتة في تصريحاته مرارا وتكرارا، مبينا أنه استفاد من مواجهة فرق مختلفة تتبع لمدارس كروية متنوعة.وكشر عموتة عن أنيابه في نهائيات كأس آسيا بدءا من المباراة الأولى أمام ماليزيا، إذ فاجأ الجميع بالجولة الأولى من خلال تحقيق أكبر فوز في البطولة وقتها برباعية نظيفة، وسط أداء جيد مقارنة بالمباريات التي سبقتها، واستمر الحضور المميز أمام منتخب كوريا الجنوبية، بالتعادل معها 2-2، فيما لا تعد الخسارة أمام البحرين بهدف نظيف مقياسا لمشواره مع المنتخب، نظرا لضمان التأهل في وقت سابق.وتعامل عموتة مع وسائل الإعلام المحلية خلال المنافسات الحالية بصورة إيجابية، إذ تقبل الانتقادات التي وجهت له قبل وخلال البطولة بكل سعة صدر، كما يحرص على التواصل معهم بعد المباريات في المنطقة المختلطة للإعلام، وهو ما جعل علاقته مميزة بالوفد الإعلامي القادم من عمان، إلى جانب طلبه من ممثل الاتحاد الآسيوي عدم إبعاده عنهم عقب نهاية المؤتمر الصحفي لمباراة العراق، وهم الذين حرصوا على تهنئته وتقديم الشكر له، ليؤكد من خلال لفتته الطيبة اعتياده حرضه على تكوين علاقة صحية من وسائل الإعلام.يتمتع عموتة بشخصية صارمة لا تتحمل التدخل في عمله، وهو ما ظهر من خلال خطته والأسماء التي استدعاها، إلى جانب قدرته على قيادة المنظومة بأمان، وهو ما أثبتته الأيام الماضية من خلال إبعاده المهاجم حمزة الدردور (الهداف التاريخي للمنتخب الوطني) عن البطولة، بعد احتكاكه معه في لقاء العراق، ما جعله يتخذ قرار حازما بإبعاد اللاعب عن معسكر الفريق في الليلة ذاتها.وساهم تواجد المدرب الوطني عبد الله أبو زمع في الجهاز الفني خلال الفترة الحالية، في تسهيل مهمة عموتة الذي استطاع وضع النقاط على الحروف، بهدف تحقيق أول فوز للفريق في الأدوار النهائية من كأس آسيا.وكان لأبو زمع دور كبير في تعزيز معنويات عند اللاعبين، بعد أن تأثرت كثيرا قبل انطلاق المسابقة، فهو الذي يعرف أغلبهم بعدما دربهم في فترات سابقة سواء على صعيد المنتخبات الوطنية أو الأندية.ويحمل الآن عموتة على عاتقه آمال الشعب الأردني، الذي بات يحلم بمشاهدة منتخب بلادهم في المربع الذهبي بين أفضل 4 منتخبات في آسيا، من خلال تجاوز عقبة طاجيكستان والمنافسة على اللقب، وهو طموح مشروع لمنتخب أثبت حضوره في الحدث القاري، ويحظى باحترام جميع المنتخبات المشاركة.ويتمتع عموتة بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات اللافتة، وأبرزها لقب دوري أبطال أفريقيا مع نادي الوداد البيضاوي، وكأس الاتحاد الإفريقي مع نادي الفتح الرباطي، والعديد من الألقاب المحلية مع السد القطري والوداد والفتح، وفي العام الماضي أحرز لقب الدوري المغربي مع الجيش الملكي، كما نال بطولة كأس أفريقيا للاعبين المحليين مع المنتخب المغربي في العام 2020.