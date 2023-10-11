الصريح والجزيرة يمضيان نحو عودة سريعة لدوري المحترفين

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يمضي فريقا الصريح والجزيرة بثقة، في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما واصلا صدارتهما لترتيب الفرق، مع ختام الجولة الخامسة، بالعلامة الكاملة، إثر تسجيلهما الفوز الخامس على التوالي، ليصبح رصيد كل منهما 15 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن فريق عمان اف سي صاحب المركز الثالث.ويدل الأداء الذي قدمه الصريح والجزيرة خلال الأسابيع الماضية من الناحية الفنية، على أنهما في طريقهما نحو مغادرة دوري " المظاليم" والعودة سريعا لدوري الكبار الذي هبطا منه الموسم الماضي.وأثبت المدير الفني الشاب لفريق الصريح ماهر العجلوني، والمدير الفني " الخبير" لفريق الجزيرة وليد فطافطة، قدراتهما الفنية وحسن التعامل مع الدوري الذي يحتاج للتخطيط والتركيز، خصوصا أن مبارياته تقام على العديد من الملاعب المنتشرة في أرجاء المملكة، والفريقان يسيران نحو التطور والأفضل من خلال الإعداد المميز من قبل إدارة الناديين قبل انطلاق المنافسات.وحسب جدول مباريات البطولة، يلتقي الجزيرة والصريح ضمن منافسات الأسبوع الأخير، والذي سيتم تحديده في وقت لاحق، بعد توحيد مباريات الفرق التي تنافس على الصعود والهبوط، وحسب نظام البطولة، تلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.ويعتبر الصريح الأقوى هجوما بتسجيله 14هدفا، فيما يعد اليرموك الأضعف هجوما، حيث لم يحرز سوى هدف واحد، والصريح هو الأقوى دفاعا أيضا، إذ حافظ على نظافة شباكه حتى الآن، في حين يعتبر كفرسوم الأضعف دفاعا، حيث استقبل مرماه 12 هدفا.ولم ينجح فريق العالية في حصد أي نقطة حتى الآن، وتعرض الفريق للخسارة في مبارياته كافة، ما يحتاج إلى وقفة من إدارة النادي والبحث عن سبب التراجع الفني الكبير في الموسم الحالي، بعدما كان علامة فنية مميزة خلال الموسم الماضي، وحقق نتائج جيدة.وأعلنت دائرة المسابقات باتحاد الكرة، عن تأخير مباريات الأسبوع السادس من الدوري يوما واحدا، بسبب إقامة ثمن نهائي كاس الأردن.