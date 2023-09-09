الصقور.. من ميادين الجمباز إلى صالات اللياقة البدنية

مصطفى بالو

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لكل صورة حكاية، وحكايات النجوم الرياضية تكتمل من خلال صورتين تصبحان وجهين لحقيقة واحدة، صورة لما عليه النجم الآن، وأخرى توضح حقبة زمنية من حياته الرياضية، لتسلط زاوية "أصل وصورة" الضوء في جديد حلقاتها، على لاعب منتخب الجمباز السابق، ونجم رياضات "اللياقة البدنية" أدهم الصقور، الذي لقي الدعم من والده مدرب التايكواندو جمال الصقور، والرعاية والاهتمام حتى أصبح بطلا يشار إليه بالبنان في رياضة الجمباز، قبل أن تدفعه ظروف قسرية -رفض الحديث في فصولها، للابتعاد عن رياضته التي اعتاد فيها الوقوف على منصات تتويجها، وتحقيق الإنجازات الوطنية في ليلة وضحاها، ليجد نفسه في رياضتي اللياقة البدنية -الكروس فيت والكاليسثنكس- اللتين احترفهما في أوروبا، وله فريقه الوطني في عمان.متعدد المواهب الرياضيةيوضح الصقور أن والده سر شغفه وميولاته الرياضية، مؤكدا "وهو الذي شجعني نحو الرياضة القتالية، والتحقت بالتدريبات وأنا ابن 5 سنوات، وحصلت فيها على "2 دان"، وشكل والدي حافزا للاجتهاد على نفسي، مثمنا رعايته لموهبتي، واهتمامه في إيصالي إلى الروضة، وبعدها يصطحبني إلى النادي، مقدسا عمله "سائق تكسي"، وكان همه تفوقنا وتميزنا أنا وإخوتي".وأضاف: "في الوقت نفسه مارست الجمباز، وكنت متعلقا بكرة القدم، والتي مثلت فيها منتخب الواعدين، ولكن طلب مني الاختيار من الرياضات الثلاث، ورغم أن جميعها شدتني، إلا أنني اخترت الجمباز، وبالمناسبة كنت بالجيل نفسه للبطل المتألق رفيقي أحمد أبوالسعود الذي أتمنى له مواصلة تألقه وحصد الإنجازات الوطنية".الجمباز.. قصة فخرويروي الصقور حكايته مع رياضة الجمباز، قائلا: "اخترت رياضة الجمباز، وانطلقت في دروبها منذ السابعة من عمري، ومثلت منتخبات البراعم والناشئين والرجال، وخضت غمار المنافسة في بطولة آسيا باليابان ضمن منتخب الناشئين، وتأهلت منها إلى أولمبياد الناشئين في سنغافورة 2010، وحققت نتائج مميزة".وتابع: "اجتهدت على نفسي، ومثلت المنتخب الوطني الأول بعمر 17 سنة، في الدورة العربية في قطر 2011، وحصلت على المركز الرابع في مسابقة الفردي العام، وبعدها خضت غمار بطولة العرب التي توجت فيها بميداليتين فضيتين رغم معاناتي من آلام الإصابة، وتابعت مشوار الإنجازات في سلوفينيا".ويجد الصقور أن الإصابات المتلاحقة كادت أن تنهي مسيرته الرياضية، والتي ألزمته الابتعاد خلال الفترة 2012-2016، موضحا: "تعرضت للقطع الصليبي لـ3 مرات في ركبتي اليمينى واليسرى، حتى أن أحد الأطباء وصف حالتي بتلف بالمفصل، ولن أعود إلى ممارسة الرياضة بنسبة 95 %، إلا أنه بإيماني بالله، وتسلحي بالإرادة والتحدي وبدعم الأهل والأصدقاء والمدربين، عدت لممارسة الرياضة".وتابع: "وحققت مفاجأة من العيار الثقيل، عندما مثلت المنتخب الوطني في بطولة العرب التي استضافتها تونس بالعام 2016، عندما توجت بذهبيتين؛ الأولى في مسابقات الفردي العام، وكانت الأولى وما تزال الوحيدة في أرشيف الرياضة، وأضفت إليها ذهبية جهاز الحلق، وبرونزية على جهاز المتوازي، وبرونزية في مسابقة الأرضي، والأخيرة كانت تهمني كثيرا".وزاد: "خضت غمار المنافسة في صفوف المنتخب الوطني في كأس العالم بتركيا 2016، وصلت فيه النهائي على 3 أجهزة المتوازي، العقلة، والحلق، ووقفت رابعا في جهازي، وفي العام التالي شاركت في كأس العالم في سلوفينيا، وتأهلت للنهائي ضمن أفضل 8 لاعبين، وفي العام ذاته، شاركت في بطولة آسيا التي أقيمت في تايلند، وتأهلت للنهائي في جهاز العقلة ضمن أفضل 8 لاعبين، ووقفت بالتصنيف الدولي خلال الفترة 2016-2017 بالمركز 16 على العالم".وتابع "الحمد لله الذي وفقني في الإنجاز لوطني، ما دفعني نحو تحقيق طموحي في احتراف الجمباز، وخضت أولى تجاربي في الدوري الألماني، ضمن صفوف فريق لندن في أقوى دوريات العالم لمدة موسمين 2018-2019، وحصلت على ثاني هدافي الدوري في مسابقة الفردي العام -أكثر هداف تعني اللاعب الأكثر تسجيلا للنقاط، ثم احترفت في نادي تشلسكا في مايوركا بالدوري الإسباني 2019-2020، وحصلت على لقب أفضل لاعب على جهازي العقلة والحلق، وشاركته البطولة الأوربية وشاركته بالحصول على المركز الأول".الابتعاد.. غصة بالقلبوعن سبب هجره الجمباز التي أبدع فيها، واعتاد تحقيق التميز والإنجازات الوطنية في منتخباتها، رد الصقور: "غصة بالقلب بقيت، عندما ابتعدت عن اللعبة التي أصبحت جزءا مني، وفي ليلة وضحاها أصبحت خارج حسابات اتحاد الجمباز".وتابع: "لا أعرف إلى الآن السبب، ولا أريد الحديث في هذا الموضوع، وأتمنى المزيد من التفوق وتحقيق الإنجازات لاتحاد الجمباز، وكما قلت البطل أبوالسعود صديقي ورفيق الدرب، الذي يواصل مسيرة الإبداع والإنجاز، وكنت أتمنى لو كنا بالفريق والمجموعة نفسهما لتعاظمت الإنجازات الوطنية، وأنا ابتعدت وأنا في قمة العطاء، وخلال الفترة الذهبية بالإنجازات وارتفاع المستوى"."صقر جارح" في "اللياقة البدنية"يوضح "الصقر الجارح" أدهم الصقور، أن شغفه الرياضي أبقاه في دائرة ألعابها، ودفعه إلى إرضاء شغفه برياضات اللياقة البدنية- FITNESS، مستطردا: "أغلقت باب الجمباز نهائيا، وفتحت أبواب رياضات اللياقة البدنية، حيث مارست رياضة "الكاليسثنكس"، وهي كلمة يونانية تعني الجمال والقوة، ومأخوذة إلى حد ما من الجمباز، ومارستها في البداية في أوروبا متنقلا بين هولندا وإسبانيا، ومثلت أحد الأندية الإسبانية في منطقة مايوركا، في البطولة الأوربية التي حصلت فيها على المركز الثالث على البطولة الأوروبية".وأضاف: "مارست أيضا "الكروس فيت"، واستمررت كلاعب ومدرب، وتولد لدي شعور بنقل تجربتي إلى بلدي، خاصة مع انتشار ممارسة رياضات اللياقة البدنية، وبحثا عن الإنجازات والمصلحة الوطنية، وعدت إلى عمان، وأسست فريقي في "الكروس فيت" المعروف باسم "فريق صقر"، ونخوض الكثير من المنافسات التي تحفل بالندية والحضور الجماهيري، وخضت غمارها بالتأهل للمشاركة في أقوى بطولات الشرق الأوسط لرياضة "الكروس فيت"".وعن حكايته مع المشاركة الرسمية تحت مظلة اتحاد بناء الأجسام في "تحدي اللياقة البدنية"، أجاب البطل الصقور: "سررت بجدية رئيس الاتحاد مأمون كلمات، في ظل البحث عن إدراج اللعبة ضمن منافسات الاتحاد، لطبيعتها الصحية والأجواء التنافسية العائلية، والقريبة من "الكروس فيت"، وتلقيت اتصاله للانطواء تحت لوائه، وتمثيل الوطن في المنافسات الخارجية، ما جعلني في فريقي متحفزا ومتحمسا للفكرة، فأجبته أنني أنظم بطولة "ملك التكرارات" في أحد الأندية التي أدرب فيها، ودعوته ضيف شرف، ولعل من جمال هذه الرياضة أنها سحبت السيدات إلى منافساتها، وجمعتنا جلسات عدة وباشرنا التحضير للفريق الأردني، الذي يشاركني فيه لاعبون ولاعبات من مختلف أندية ومراكز اللياقة البدنية التي تهتم برياضات اللياقة البدنية".وتابع: "وشاركت في منافسات "تحدي اللياقة البدنية" التي أقيمت على هامش بطولة "مستر يونيفرس/ الأردن"، وتقلدت الميدالية الذهبية، وبعدها شاركنا المنتخب الأردني في بطولة آسيا التي أقيمت في لبنان مؤخرا، وعدنا بحصاد وفير بـ12 ميدالية ملونة، وتقلدت ذهبية الفرق برفقة زميلتي سارة أبوشاويش، وكذلك تقلدت الفضة برفقة زميلي عبد عاقلة، الذي اجتهد على نفسه وحافظنا على المركز الثاني".وحول توقعاته لانتشار ممارسة رياضة "تحدي اللياقة البدنية"- Fitness challenge، وتوسيع قاعدتها بعد المشاركة والإنجازات الرسمية، أجاب: "أتوقع أن تلقى رياضة "تحدي اللياقة البدنية رواجا كبيرا في مجتمعاتنا المحلية، خاصة وأنها شبيهة إلى حد كبير برياضتي الكروس فيت والكاليسثنكس، كما أنها غير مكلفة بمعداتها وتجهيزاتها على غرار "البدي بلدنج"، ومن الممكن لكل ناد أن يخصص مكانا في ناديه لممارستها، ومن الممكن أيضا عمل صالات في الأماكن العامة، كما وجودها تحت مظلة الاتحاد، سيصبغها بالدعم والاهتمام الرسمي، وتنظيم فعالياتها وبطولاتها وتوسيع قاعدتها".