الصوص: تصفيات كأس آسيا فرصة لتجديد الدماء.. ونحترم قدرات المنافسين

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

أبدى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة وسام الصوص، ارتياحه لنتائج القرعة التي سحبت في "الدوحة" وأسفرت عن وقوع "صقور الأردن" في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات العراق وفلسطين والسعودية، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025.وقال الصوص في معرض رده على استفسارات (الغد): "فرصتنا متاحة بقوة للتأهل إلى كأس آسيا، لكن علينا إظهار الاحترام المطلوب للمنافسين، ولا يوجد مباريات سهلة وعلينا أن نتحلى بالواقعية وأن نحترم قدرات المنافسين".وأضاف: "ستكون التصفيات فرصة جيدة لتحضير الفريق بشكل أفضل وتغيير طريقة اللعب، إلى جانب القيام بعملية الإحلال والتبديل من خلال منح بعض اللاعبين الشباب فرصة خوض دقائق لعب أكبر وإدخالهم في أجواء المنافسات الدولية عبر نوافذ التصفيات".واختتم: "الطبيعة الجغرافية للفرق التي سنواجهها في نوافذ التصفيات، تمنحنا الراحة كجهاز فني للتحضير بطريقة مختلفة، فلا يوجد إرهاق من تداعيات السفر الطويل، الذي قد يؤثر سلبا على أداء اللاعبين خلال المباريات".وتتوافق توقعات الجماهير والنقاد حول نظراتهم بشأن قدرة "صقور الأردن" على تحقيق المركز الأول في مجموعته الرابعة والتأهل لكأس آسيا للمرة السابعة عشرة في تاريخه، فيما تحتاج عملية "ضخ الدماء" الجديدة المتوقعة إلى تخطيط سليم من اللجنة المؤقتة والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني وسام الصوص، الذي أراه قادرا على قيادة المنتخب الوطني إلى آفاق جديدة من الإنجاز، شريطة أن يحسن القراءة الفنية واختيارات اللاعبين، التي يتوجب أن تكون مبنية على الكفاءة ومقدار العطاء بشكل رئيسي.ويرى مراقبون، أن المنتخب السعودي قد يكون المنافس المباشر للمنتخب الوطني على صدارة المجموعة، عطفا على تطور مسابقاته المحلية والأداء الجيد الذي قدمه في مشواره السابق بالتصفيات المونديالية، فيما قد يكون صراع المنافسة على المركز الثالث محسوما بين فلسطين والعراق.وتبدأ التصفيات الآسيوية من خلال إقامة مباريات النافذة الأولى في الفترة من 22 إلى 24 شباط (فبراير) 2024 وبواقع مباراتين لكل فريق، فيما تلعب النافذة الثانية بالفترة من 21 إلى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، وتقام النافذة الثالثة في الفترة من 20 إلى 25 شباط (فبراير) من العام 2025.وقسمت المنتخبات الـ24 على 6 مجموعات بالتساوي بين المنطقتين الغربية والشرقية، وبواقع 4 فرق في المجموعة الواحدة، حيث ستقام تصفيات كأس آسيا بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية يتأهل عنها أربع فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالبطولة.وضمت المجموعة الأولى منتخبات، تايلند وأستراليا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا، وحلت منتخبات الصين تايبيه "تايوان" وهونغ كونغ والفلبين ونيوزيلندا في المجموعة الثانية، وتواجدت منتخبات الصين وغوام واليابان ومنغوليا بالمجموعة الثالثة، وجاءت منتخبات ايران وكازاخستان وقطر والهند في المجموعة الخامسة، فيما ضمت المجموعة السادسة منتخبات، البحرين وسورية ولبنان والإمارات.